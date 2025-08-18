Prospecto venezolano con el bono más alto de la clase 2024 está quedando a deber (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Perdomo se ha convertido en una de las mayores decepciones recientes dentro del mercado internacional. El venezolano firmó con los Bravos de Atlanta en enero de 2024 por un bono récord de 5 millones de dólares, el más alto de su clase, pero no ha mostrado el rendimiento esperado en sus dos primeras temporadas como profesional.

Su desempeño ofensivo ha estado muy por debajo de lo proyectado para un jugador de su perfil, con números preocupantes tanto en la Dominican Summer League (DSL), como en la Florida Complex League (FCL).

Números decepcionantes en Ligas Menores

En sus primeras dos campañas, Perdomo ha registrado un promedio de bateo de apenas .226, un OBP de .278 y un OPS de .546. En 62 juegos celebrados, ha conectado solo un cuadrangular, siete dobles y ha impulsado ocho carreras, acumulando además 49 ponches. Estos números reflejan limitaciones serias en su contacto y disciplina en el plato, algo que preocupa considerando la inversión realizada por la franquicia de Atlanta.

No se trata de una temporada de adaptación; son dos campañas consecutivas sin mostrar progreso ni impacto real en el terreno de juego. La expectativa era que un prospecto con su perfil y con un bono tan alto comenzara a destacar rápidamente, pero hasta ahora su desarrollo ha generado más dudas que certezas.

Cuando se compara su producción con la inversión realizada, el contraste es evidente: José Perdomo aún no ha podido justificar la confianza depositada en él. Este caso se convierte en un ejemplo claro de cómo los altos bonos en el mercado internacional no siempre se traducen en resultados inmediatos, y de que el camino hacia el éxito profesional puede ser más complicado de lo previsto, tanto para él, como para la organización de Bravos de Atlanta que vio un potencial en el que invierto una suma importante de dinero.