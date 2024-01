MLB: ¡Talento puro! Prospecto venezolano José Perdomo es comparado con el legendario Miguel Cabrera

Este martes los Bravos de Atlanta realizaron un movimiento de esos que ayudan a mantenerles como una de las organizaciones de Grandes Ligas con uno de los mejores sistemas de granjas; esto se ratificó luego de que firmaron a uno de los mejores jugadores internacionales del ciclo 2024, José Perdomo, talento venezolano de 17 años quien recibió un bono de firma récord de la franquicia de 5 millones de dólares.

El muchacho nativo de Maturín es, con mucho, el prospecto fuera de los Estados Unidos más publicitado que los tomahawks han tenido en más de media década, incluso desde que Ronald Acuña Jr. y Ozzie Albies deambulaban por los campos de Ligas Menores. Sin embargo, no todos los prospectos internacionales tan promocionados resultan como los clubes esperan.

Acuña y Albies no recibieron ni de lejos primas de fichaje de 5 millones, y se convirtieron rápidamente en algunos de los jugadores top de su posición a una edad muy temprana.

Es casi imposible saber cómo chico con la edad de Perdomo se adaptará al beisbol profesional, pero en el conjunto del estado de Georgia creen que el criollo tiene potencial de estrella, es más, un director de scouteo lo llama el próximo Miguel Cabrera.

"El director de scouteo latinoamericano de los Bravos, sabe que no ha estado en el mundo de los cazatalentos el tiempo suficiente como para poner sobre la mesa una comparación con Miguel Cabrera, pero no vino de él", se lee en un artículo del The Atlanta Journal Constitution.

"Después de que Perdomo completó una exhibición en Florida - un evento que ayudó a aumentar su valor - un veterano director de scouteo le dijo a Cruz: Perdomo le recordaba a un joven Cabrera".

Es una comparación muy elevada que casi nadie podrá alcanzar. El Señor Miggy es uno de los mejores bateadores puros que han pisado la faz de la tierra, 2 premios como Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), una Triple Corona y más de 500 jonrones, además de un promedio de bateo de .306; por eso no es prudente esperar que Perdomo tenga una carrera como la del Tigre Mayor.

Nadie debería esperar que el bisoño pelotero tuviera una carrera como la de Cabrerita. De hecho, no hace mucho, en Atlanta consiguieron un gran prospecto internacional que fue comparado con la leyenda venezolana; su nombre es Kevin Maitán, de quien los Bravos perdieron los derechos cuando fueron sancionados por violar las reglas internacionales en lo que respecta al pago de prospectos. Fue una píldora difícil de tragar en ese momento, pero Maitán pasó 6 temporadas en las Menores, registrando un OPS de .643 y nunca pasó del nivel AA.

Hubo dudas sobre su ética de trabajo a lo largo de su carrera profesional, y este también es un punto de referencia que hace prácticamente imposible saber cómo reaccionará un chico de 17 años al recibir un dinero que le cambiará la vida a una edad tan temprana.

Perdomo puede parecerse ahora a Miguel Cabrera, pero el Señor Miggy dedicó horas incansables desde el momento en que fue fichado para convertirse en el jugador que conocimos. Perdomo tendrá que hacer lo mismo si quiere siquiera oler los logros que su antecesor acumuló.

Con información de Sports Talk Atl