LVBP: ¿La experiencia hará la diferencia? Estos son los números de Jhoulys Chacín vs Tigres de Aragua

Para la jornada de este miércoles en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), arrancará el último cuarto del Round Robin del presente torneo, con unos Tiburones de La Guaira demasiado sobrados, escapados y ya clasificados a la Gran Final, por lo que el resto de los cuatro conjuntos deberán matarse entre sí por el último cupo disponible.

Aunque solo 1 partido les distancia del 2do lugar, la grave situación, la pérdida de personalidad por parte del ataque de Leones del Caracas, hace que el margen de error sea mínimo para el conjunto, que llegará con marca negativa de 5-7, obligados a ganar y ligar que el Cardenales de Lara sean enjaulados por los feroces escualos.

Se trata de una situación nada cómoda, para ello esta noche tendrán a su más experimentado abridor en la lomita del Estadio Monumental Simón Bolívar, Jhoulys Chacín será el serpentinero que deberá domar a los Tigres de Aragua para preservar las nada sencilla opciones de los melenudos; no obstante, en lo que se refiere a esta 2023/2024, los números del derecho marabino nada óptimos son ante los bengalíes.

En la Ronda Eliminatoria no los enfrentó, pero si en esta etapa el pasado 2 de enero en el juego 1; esa noche fue castigado con 7 imparables, 4 carreras, todas limpias, durante 3.1 entradas en las que de paso, no logró pasar por los fueros a bateador alguno. La nota rescatable de esa presentación fue que no incurrió en bases por bolas alguna; eso dejó en 10.80 su promedio de rayitas merecidas, así como su whip en 2.26.

Imagen: lvbp.com

A lo largo de aquella apertura Leobaldo Cabrera fue su peor enemigo, pues le ligó de 2-2, cuadrangular solitario y sencillo, aunque eventualmente Caracas prevaleció gracias al vuelacercas solitario de Gabriel Noriega en la 9na para el 6x5 definitivo.

Estadísticas en casa

En la selva del león, bastante bien le fue a Jhoulys José; en 17.2 capítulos concedió 18 inatrapables, 2 jonrones, ponchó a 9, dio 4 boletos, dejó efectividad en 3.57, whip en 1.25 más balance de 2 victorias y 1 caída; su promedio de indiscutibles por cada 9 quedó en 9.4, el de boletos en 2.1, el de batazos de cuatro esquinas en 1, mientras que el de chocolates recetados en 4.7.

Sin embargo, en esta postemporada el ERA va por 5.54, el whip en 1.54, sin ganar ni perder, en 13 innings ha recibido 18 hits, 2 cuadrangulares, 8 anotaciones, todas merecidas, 2 boletos y 8 ponches; su promedio de imparables va por 12.5, el de vuelabardas en 1.4, el de pasaportes en 1.4 mientras que el de ponches en 5.5.

Imagen: lvbp.com