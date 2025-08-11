Yailin ‘La Más Viral’ desata rumores de embarazo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Yailin ‘La Más Viral’ ha desatado rumores de un posible embarazo, aunque la cantante dominicana no ha confirmado ni desmentido la información, sus fans aseguran que Cattaleya podría convertirse en hermana mayor.

Fue en una transmisión en vivo de TikTok, cuando a la intérprete de ‘Silla’ se le evidenció una pancita pronunciada mientras se desmaquillaba y conversaba con sus fans, quienes sin pensarlo comenzaron a cuestionarla, sin embargo, prefirió ignorar los comentarios.

“¿Estás embarazada?”, “Tienes pancita de embaraza, dinooos”, “Tienes barriguita”, “Parece que estás embarazada, Yailin”, fueron algunos de los comentarios en el live.

Por su parte, otro vídeo reciente de ‘La Más Viral’ frente al espejo deja entrever una vez más su abdomen abultado, pero en esta ocasión no lo ocultó.

La luz de sus ojos

Como muchos saben Yailin ‘La Más Viral’ tiene una hija, de nombre Cattaleya, fruto de su noviazgo con Anuel AA, con quien por mucho tiempo no guardó buena relación. Esto habría cambiado hace pocos días cuando se vio a la pequeña en un concierto del trapero y, posteriormente, compartiendo con ella tras bastidores.

En varias entrevistas y contactos con los fans a través de sus en vivo, la joven dominicana ha dejado claro que su retoño lo es todo para ella, incluso, durante su cumpleaños número 23 confesó que en más de una oportunidad “la salvó”.

Romances fallidos

La vida amorosa de Yailin ha sido complicado y llena de conflictos personales, comenzando con su amorío con Anuel, una de sus relaciones más polémicas, la cual terminó en junio de 2023, luego de varios conflictos.

Otro amorío que no pasó desapercibido por su intensa, polémica y mediática relación fue con 6ix9ine, con quien en más de una vez se vio envuelta en hechos violentos públicos. Esta fue una de sus rupturas más comentadas, que incluyó filtración de material íntimo.

Hace poco la artista fue vinculada de manera romántica con DJ Adoni, luego de colaborar en la canción ‘Yo No Olvido’, sin embargo, por la ola de cometarios, no dudó en respondes a las especulaciones.

“¿Por qué es que el mundo está tan dañado? Que una mujer y un hombre no pueden tener una amistad nunca, no entiendo”, expresó.