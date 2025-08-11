MLB: Aaron Judge da la cara por las recientes derrotas de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Cuando una organización está pasando por un momento difícil en las Grandes Ligas, es la responsabilidad de las principales figuras dar la cara ante la prensa. Este es el caso del capitán y jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien habló con los medios de comunicación tras una nueva derrota en el tercero y último de la serie en el pasado domingo 10 de agosto vs. Astros de Houston.

El pelotero de 33 años salió a hablar para responder las preguntas de los periodistas acerca de lo que está sucediendo con el conjunto neoyorquino en la actualidad. Cabe destacar que son el peor equipo dentro del joven circuito desde mediados del pasado mes de junio.

Debido a todo esto, no solo han perdido el privilegio de estar en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, sino que ahora están a seis juegos y medio de la cima. Por si fuera poco, su permanencia en un puesto para la clasificación a los playoffs, por lo que las críticas no han hecho otra cosa que aumentar por parte de sus miles de fanáticos.

Aaron Judge - Yankees de Nueva York

Si bien es cierto que el equipo fue uno de los que más se reforzó en pro de mejorar en la fecha límite de cambios, no han podido demostrar sobre el terreno lo que se esperaba desde el momento de estas adquisiciones, tanto a nivel ofensivo como en el pitcheo.

Al "Juez" se le preguntó sobre si los Yankees podrán mantener una mentalidad positiva a pesar de estar en el peor momento de la temporada y no encontrar soluciones colectivas. "No estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos haciendo las pequeñas cosas que nos ponen en posición de ganar partidos de béisbol. Nos va a hacer falta a todos... Yo no diría que la confianza ha cambiado de verdad", afirmó a SNY.

Finalmente, estas palabras de Aaron Judge dan a entender la compleja situación que están viviendo dentro del dugout, pero que deben cambiar drásticamente si desean cumplir con sus principales objetivos esta temporada 2025 en el mejor del mundo.