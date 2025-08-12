El conmovedor luto de Jennifer Aniston por Matthew Perry: "Nosotros lo lloramos por mucho tiempo"

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer Aniston en una emotiva entrevista reveló el profundo dolor que ella y el resto del elenco de Friends han sentido por la muerte Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la famosa serie.

Aniston mostró el impacto de la pérdida de su amigo y compañero de reparto, además de los desafíos que enfrentaron debido a su lucha contra las adicciones, en una sincera conversación con la revista Vanity Fair,

“Casi sentíamos que habíamos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su lucha con esa enfermedad fue realmente difícil para él”, compartió la actriz que dio vida a Rachel Green.

Asimismo, añadió que, como amigos, hicieron "todo lo que pudimos cuando pudimos" para apoyarlo a lo largo de los años.

Testigos de la batalla de Matthew Perry

A lo largo del rodaje de Friends, el elenco principal mantuvo una relación muy cercana y fueron testigos de la constante batalla de Perry contra las sustancias. El actor habló públicamente en varias ocasiones sobre su adicción.

Pese a lo difícil de la situación, Jennifer Aniston dijo que ahora siente alivio. "Por difícil que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que él ya no esté sufriendo”, explicó.

Matthew Perry falleció en octubre de 2023 a los 54 años a causa de "los efectos agudos de la ketamina", según el informe forense. Su deceso fue un duro golpe para los fans de la serie, quienes por años siguieron el legado de la producción en la televisión y cultura pop.