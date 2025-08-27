Sistema Patria: Bonos que activará hasta el sábado 30 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la entrega de bonos y beneficios sociales, destinados a diferentes sectores de la población venezolana. En este sentido, los usuarios recibirán una notificación en sus equipos móviles desde los números 3532 o 67373, con la respectiva acreditación.

Foto: Referencial / Cortesía

Como es habitual, la distribución se efectuará de manera gradual y progresiva, para garantizar la protección social. Los montos pueden variar dependiendo de las políticas gubernamentales, por lo que exhortamos a los usuarios a mantenerse informados a través de las redes sociales de Patria y sus canales aliados.

Para aumentar las probabilidades de recibir los estipendios es necesario ingresar frecuentemente en la plataforma digital. Además, deben responder las encuestas sobre servicios, productos alimenticios que posees en tu hogar y la bolsa suministrada por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es fundamental renovar la contraseña de seguridad cada 180 días, para proteger tu cuenta e información personal.

Bonos que depositará hasta el sábado 30 de agosto

Chamba Juvenil: Para los jóvenes inscritos en la misión socio-productiva que fomenta la inclusión.

Robert Serra: Destinado a los brigadistas a nivel nacional que conforman la misión.

Cultores Populares: Para los bailarines, cantantes, poetas y otros exponentes de la cultura venezolana, quienes poseen una dilatada trayectoria.

Cuadrantes de Paz: Para los cuerpos de seguridad ciudadana, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpos de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Para transferir los fondos a tu cuenta bancaria debes realizar un procedimiento simple, fácil y rápido. A continuación, te brindamos una guía detallada: