Los usuarios deben cobrar los bonos de la Patria en un plazo máximo de 15 días

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 01:39 pm
Sistema Patria depositará estos bonos en agosto ¿Quiénes son los beneficiarios?
Foto: Referencial / Cortesía
Durante el mes de agosto, los venezolanos recibirán varias bonificaciones en el monedero del Sistema Patria, según lineamientos del Ejecutivo Nacional. Por ello, deben mantenerse atentos a las notificaciones enviadas a sus equipos móviles, provenientes de los números 3532 o 67373.

La distribución se realizará de manera directa, gradual y escalonada a los usuarios registrados en la plataforma digital. Estas asignaciones económicas representan un alivio para las familias y les permite cubrir gastos esenciales, ajustando su presupuesto mensual.

¿Cuáles son los bonos que faltan por pagar en agosto?

A continuación, te proporcionamos un listado con los bonos que pagarán en los próximos días:

  • Chamba Juvenil: Para los jóvenes inscritos en el programa socio-productivo que fomenta la economía.

  • Cultores Populares: Para los exponentes de la cultura venezolana, ya sea bailarines, cantautores, poetas y otros.

  • Robert Serra: Destinado a los jóvenes que conforman la misión gubernamental, para promover el desarrollo integral y la inclusión social.

  • Cuadrantes de Paz: Dirigido a los organismos de protección ciudadana, incluyendo Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

  • Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que reside en el país.

Bonos activos hoy, viernes 22 de agosto

Actualmente, la Plataforma Patria está distribuyendo los siguientes beneficios a la población venezolana, dependiendo del grupo social al que pertenezcan:

  • Somos Venezuela (brigadistas): De 708,80 bolívares.

  • Contra la Guerra Económica (trabajadores públicos, y pensionados del IVSS y Amor Mayor): De 16.080 y 15.0880 bolívares, respectivamente.  

  • Beca Enseñanza Media (estudiantes): De 472,50 bolívares.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Después de recibir el mensaje de confirmación, los beneficiarios deben cobrar el bono desde el monedero de Patria:

  1. Accede al portal web de Patria con tus credenciales.

  2. Ingresa al campo de monedero y escoge la opción de “retiro de fondos”.

  3. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

  4. Oprime “continuar” y después “aceptar”

  5. Valida el traspaso en tu cuenta bancaria y ¡listo!

Viernes 22 de Agosto de 2025
