Sistema Patria depositará estos bonos en agosto ¿Quiénes son los beneficiarios?

Durante el mes de agosto, los venezolanos recibirán varias bonificaciones en el monedero del Sistema Patria, según lineamientos del Ejecutivo Nacional. Por ello, deben mantenerse atentos a las notificaciones enviadas a sus equipos móviles, provenientes de los números 3532 o 67373.
NOTAS RELACIONADAS
La distribución se realizará de manera directa, gradual y escalonada a los usuarios registrados en la plataforma digital. Estas asignaciones económicas representan un alivio para las familias y les permite cubrir gastos esenciales, ajustando su presupuesto mensual.
¿Cuáles son los bonos que faltan por pagar en agosto?
A continuación, te proporcionamos un listado con los bonos que pagarán en los próximos días:
-
Chamba Juvenil: Para los jóvenes inscritos en el programa socio-productivo que fomenta la economía.
-
Cultores Populares: Para los exponentes de la cultura venezolana, ya sea bailarines, cantautores, poetas y otros.
-
Robert Serra: Destinado a los jóvenes que conforman la misión gubernamental, para promover el desarrollo integral y la inclusión social.
-
Cuadrantes de Paz: Dirigido a los organismos de protección ciudadana, incluyendo Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).
-
Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que reside en el país.
Bonos activos hoy, viernes 22 de agosto
Actualmente, la Plataforma Patria está distribuyendo los siguientes beneficios a la población venezolana, dependiendo del grupo social al que pertenezcan:
-
Somos Venezuela (brigadistas): De 708,80 bolívares.
-
Contra la Guerra Económica (trabajadores públicos, y pensionados del IVSS y Amor Mayor): De 16.080 y 15.0880 bolívares, respectivamente.
-
Beca Enseñanza Media (estudiantes): De 472,50 bolívares.
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?
Después de recibir el mensaje de confirmación, los beneficiarios deben cobrar el bono desde el monedero de Patria:
-
Accede al portal web de Patria con tus credenciales.
-
Ingresa al campo de monedero y escoge la opción de “retiro de fondos”.
-
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
-
Oprime “continuar” y después “aceptar”
-
Valida el traspaso en tu cuenta bancaria y ¡listo!