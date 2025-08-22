Sistema Patria depositará estos bonos en agosto ¿Quiénes son los beneficiarios?

Suscríbete a nuestros canales

Durante el mes de agosto, los venezolanos recibirán varias bonificaciones en el monedero del Sistema Patria, según lineamientos del Ejecutivo Nacional. Por ello, deben mantenerse atentos a las notificaciones enviadas a sus equipos móviles, provenientes de los números 3532 o 67373.

La distribución se realizará de manera directa, gradual y escalonada a los usuarios registrados en la plataforma digital. Estas asignaciones económicas representan un alivio para las familias y les permite cubrir gastos esenciales, ajustando su presupuesto mensual.

¿Cuáles son los bonos que faltan por pagar en agosto?

A continuación, te proporcionamos un listado con los bonos que pagarán en los próximos días:

Chamba Juvenil: Para los jóvenes inscritos en el programa socio-productivo que fomenta la economía.

Cultores Populares: Para los exponentes de la cultura venezolana, ya sea bailarines, cantautores, poetas y otros.

Robert Serra: Destinado a los jóvenes que conforman la misión gubernamental, para promover el desarrollo integral y la inclusión social.

Cuadrantes de Paz: Dirigido a los organismos de protección ciudadana, incluyendo Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Bomberos y miembros de Protección Civil (PC).

Buen Pastor: Para la comunidad cristiana que reside en el país.

Bonos activos hoy, viernes 22 de agosto

Actualmente, la Plataforma Patria está distribuyendo los siguientes beneficios a la población venezolana, dependiendo del grupo social al que pertenezcan:

Somos Venezuela (brigadistas): De 708,80 bolívares.

Contra la Guerra Económica (trabajadores públicos, y pensionados del IVSS y Amor Mayor): De 16.080 y 15.0880 bolívares, respectivamente.

Beca Enseñanza Media (estudiantes): De 472,50 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Después de recibir el mensaje de confirmación, los beneficiarios deben cobrar el bono desde el monedero de Patria: