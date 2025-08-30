Por primera vez, Daniela Alvarado se presenta gratis en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Sigue el programa “Nos Vemos en la Concha”, para fomentar la cultura en la ciudad y proyectar el trabajo de artistas nacionales ante un público masivo, y regresa en esta ocasión para presentar el montaje “Doña Rosita, la Soltera” junto a Daniela Alvarado totalmente gratis.

Original de Federico García Lorca, una experiencia escénica dirigida por Orlando Arocha que se estrenó recientemente y que, tras cosechar aplausos del público, se podrá apreciar este fin de semana totalmente gratis en La Concha Acústica de Bello Monte.

Una obra llena de estrellas

“Doña Rosita, la Soltera” es una producción de La Caja de Fósforos, concebida con una mirada emotiva y visualmente deslumbrante, protagonizada por la talentosa y querida Daniela Alvarado, junto a dos maestras de las tablas nacionales: Diana Volpe y Haydée Faverola, quienes aportan con sus interpretaciones de la Tía y el Ama, una riqueza emocional y una presencia escénica memorable.

La puesta en escena de Arocha se atreve a dialogar con la tradición lorquiana desde una sensibilidad moderna, sin perder el vuelo poético ni el trasfondo dramático que hacen de esta pieza un clásico de todos los tiempos, conjugando así poesía refinada, un drama punzante y momentos de una comicidad irresistible.

El elenco está conformado por actores de trayectoria como Rafael Monsalve y un grupo de actores jóvenes: Erick Palacios, Edgard Márquez, Gaby Brett, Bárbara Acevedo, Alba Paola, Camila Siso, Ana Soffer, Kate Ramos, Nella Martínez, Antón Figuera y Luyo Castillo. Cuenta con vestuario de Raquel Ríos, luces de Ricardo Nortier, producción artística de María Eugenia Romero y la asistencia de dirección de Alejandro y Andrés Nanes.

Fecha y horario

La oportunidad para disfrutar de este gran texto de Lorca: “Doña Rosita, la Soltera” es este sábado 30 de agosto, cuando a partir de las 5:00 pm se abrirá el acceso a La Concha Acústica en Colinas de Bello Monte para que el público pueda disfrutar totalmente gratis de este montaje a las 7:00 pm, con la vigilancia y logística garantizada en la zona por la Alcaldía de Baruta.