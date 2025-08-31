Servicios

Calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país

Estar al tanto del cronograma de SUDEBAN permite a empresas, comercios y ciudadanos organizar sus compromisos financieros de forma efectiva.

Por Jessica Molero Gómez
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 03:57 pm
Sudeban Venezuela
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país fue publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), dicho cronograma establece con precisión qué fechas estarán destinadas al descanso y cuáles afectarán el funcionamiento de la red bancaria nacional.

La SUDEBAN, es la autoridad responsable de fijar y supervisar los días de asueto en el sistema financiero venezolano, su propósito es mantener el orden en las operaciones bancarias y garantizar que los usuarios conozcan con antelación qué días no habrá atención en agencias.

Feriados bancarios confirmados en septiembre

De acuerdo con la resolución oficial, en septiembre habrá un día bancario no laborable:

  • Lunes 15 de septiembre, con motivo de la festividad de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.

Ese día, las entidades bancarias no abrirán sus agencias físicas, aunque estarán disponibles los canales electrónicos como cajeros automáticos, aplicaciones y plataformas en línea.

Días feriados nacionales

En cuanto al calendario de feriados nacionales decretados por el Ejecutivo, se informó que en septiembre no habrá días de asueto de carácter nacional. Esto significa que las actividades laborales y educativas continuarán con normalidad, salvo en el caso del sector bancario en la fecha ya señalada.

Por ende, se recomienda a los clientes de la banca planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos en el calendario de feriados bancarios y días no laborables en septiembre para todo el país.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La Rinconada Sergio Ramos Francisco Lindor
Domingo 31 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios