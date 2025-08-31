Servicios

Jornadas gratuitas de salud y educación en Dallas este 2 de septiembre ¿Cómo participar?

Los asistentes podrán realizarse exámenes gratis y recibir orientación médica para tratar diversas afecciones 

Por Meridiano

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 03:56 pm
En Texas, realizarán una jornada de atención gratuitas de salud y educación en diferentes sectores. Por ende, los interesados podrán acudir a la siguiente ubicación: el J. Erik Jonsson Central Library, 1515 Young Street, Dallas.

Los detalles

Parkland Memorial Hospital desarrollará una feria de salud con servicios gratuitos para los residentes del condado el próximo 2 de septiembre. A partir de las 10:00 am hasta la 1:00 pm podrán asistir en: Inspired Vision Compassion Center: 2019 N. Masters Drive, Dallas, 75217. Dallas, TX 75217.

Los asistentes podrán acceder a despistajes de diabetes, presión arterial, cuidados para afecciones de VIH, asma pediátrica, asistencia financiera para pacientes y citas para mamografías programadas en una fecha y horario específico. También, estarán disponibles exámenes de salud gratis.

Quienes deseen obtener detalles pueden comunicarse al (214) 484-6393.

Otras jornadas

El martes 2 y miércoles 3 de septiembre, se llevarán a cabo clases de inglés en la Biblioteca Pública de Dallas, en un horario comprendido de 4:00 a 5:00 pm. Para participar es necesario formalizar un registro en línea y ser mayor de 18 años.  

Si desea mayor información puede escribir directamente a la dirección de correo [email protected] o llamar al número (214) 671-8291.

Recomendaciones

  1. Los interesados deben asistir en el horario de atención para garantizar su acceso a los servicios gratuitos.

  2. Deben tener a la mano una documentación de identificación.

  3. Es una actividad destinada a la familia, quienes recibirán orientación y apoyo para tratar diversas afecciones.

  4. Los asistentes obtendrán asesoría en alimentación saludable para mejorar los hábitos y conservar un buen estado de salud.  

Domingo 31 de Agosto de 2025
