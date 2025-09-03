Tom Holland comparte el complicado diagnóstico que cambió su vida

Suscríbete a nuestros canales

Tom Holland se ha sincerado con un aspecto de su vida personal en una entrevista para IGN, en donde reveló un diagnostico con el cual ha tenido que lidiar gran parte del tiempo.

El intérprete de Spider-Man reveló detalles sobre su diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia, y cómo estas condiciones han influido tanto en su vida personal como profesional.

"Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede ser un poco intimidante. Y a veces te enfrentas a esos desafíos cuando desarrollas un personaje", comentó sobre sacarle provecho a su diagnóstico.

Para el actor, el acto de jugar no es solo una actividad de ocio, sino una forma de enfrentar los desafíos que sus diagnósticos presentan. De igual manera, hace referencia a mantener viva la imaginación, tanto en niños como en adultos, ya que la capacidad de "pensar fuera de lo común" fomenta una "creatividad saludable".

La conversación surgió a raíz de su de su colaboración con LEGO y del esperado regreso del superhéroe en Spider-Man: Brand New Day.

Oportunidades en el cine

Si bien Tom Halland no detalló cuándo recibió el diagnostico de TDAH y dislexia, esto no le ha jugado en contra para conseguir papeles en cada faceta de su carrera, al contrario, aprovecha sus habilidades para destacar aún más.

El prometido de Zendaya, se mantiene enfocado en su trabajo cinematográfico con la película de Spider-Man que está en proceso de rodaje. Sin embargo, no ha descuidado su vida privada, pues tiene una boda en camino con la actriz.