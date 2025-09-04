La peculiar historia de Robinho tras más de un año como prisionero en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 21 marzo de 2024, Robinho se encuentra recluido en uno de las cárceles más icónicas de Brasil, ubicada en Sao Paulo, específicamente en el municipio de Tremembé.

Tal es el caso de la Penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado o conocida popularmente como Penitenciaría 2 de Tremembé.

Esta prisión es conocida por ser una de las más mediáticas del siglo XXI en suelo brasileño, ya que alberga ''presos especiales'' o casos controversiales de alto impacto noticioso.

La razón de su condena de 9 años en este establecimiento carcelario, es su vinculación con un caso de abuso sexual durante su tiempo residiendo en Italia como jugador del AC Milán.

Un vínculo innegociable con el fútbol

Recientemente, un reporte del diario AS reveló que, tras casi año y medio de ser encarcelado, su amor al fútbol no ha parado. Incluso, se habla de que podría iniciar su carrera como director técnico de forma informal.

Una pequeña liga en este centro penitenciario sería testigo de los orígenes como entrenador del histórico futbolista brasileño, puesto que este comandaría un equipo de reclusos acusados de violación.

Dicha historia fue revelada por la corresponsalía en Brasil de CNN, que incluso mencionó la presencia de un equipo informal de asesinos que también se recrea en el Penal de Tremembé.

Cabe destacar que las instalaciones de esta prisión tienen capacidad para 584 internos y celdas para 8 o 9 personas y es conocida como el ''presidio de los famosos'' globalmente.