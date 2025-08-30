Jornadas de comida gratis en Indiana: Desde el 2 hasta 5 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Food Banks Of Northern Indiana realizará entregas de comidas gratis en el estado del 2 al 8 de septiembre, con la finalidad de erradicar el hambre y respaldar a las familias de escasos recursos, bajo el lema de “creando comunidades más saludables”.

En este sentido, serán beneficiados los residentes de los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph. Las despensas contienen alimentos frescos y perecederos, como: granos, proteínas, lácteos y productos agrícolas.

La distribución se realiza “drive-through”, es decir, los interesados deben acudir en sus vehículos y abrir el maletero para recibir las despensas. También, disponen de un área de carga para detenerse y obtener los productos.

La iniciativa está respaldada por varias organizaciones, entre estas: El Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP), Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), Programa de Nutrición para Personas Mayores y Programa de Mochilas Food 4 Kid.

Cronograma de entrega de alimentos

Martes 2 de septiembre

Condado de Kosciusko: En un horario comprendido de 9:00 a 10:30 de la mañana. La convocatoria es en The Mentone United Methodist Church, 116 E. Main St., Mentone, IN 46539.

Condado de St. Joseph: Inicia a la 1:00 pm y finaliza a las 2:30 pm. Deberá acudir al antiguo estacionamiento de Kroger, 4526 W. Western Ave., South Bend, IN 46619.

Miércoles 3 de septiembre

Condado de La Porte: La atención será desde las 9:00 am hasta las 10:30 am. La ubicación es en Kingsford Heights Community Center, 515 Wayland Dr., Kingsford Heights, IN 46346.

Condado de La Porte: Entre las 12:30 del mediodía y las 2:00 pm, en H.O.P.E. Community Center, 222 McClelland Ave, Michigan City, IN 46360.

Jueves 4 de septiembre

Condado de Elkhart: La entrega comenzará a las 9:00 y terminará a las 10:30 am. El llamado es McCoy Memorial Baptist Church, 134 St. Clair Ave., Elkhart, IN 46517.

Condado de Elkhart: Los interesados deben presentarse entre las 12:00 del mediodía y la 1:30 pm, en New Hope United Methodist Church, 28765 C.R. 4, Elkhart, IN 46514.

Viernes 5 de septiembre

Condado de St. Joseph: La jornada se desarrollará a las 9:00 am y finaliza a las 10:30 am. Deben asistir a Walker Field, 2198 S. Walnut St., South Bend, IN 46613.

Condado de St. Joseph: Es la última oportunidad de la semana para recibir los productos alimenticios. De 12:00 a 1:30 pm en Walnut Grove, 2717 Woodmere Lane, South Bend, IN 46613.

Todas las entregas están patrocinadas por OCRA con la finalidad de apoyar 150 hogares en cada condado. De este modo, se garantiza la alimentación saludable de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.