Comida gratis en Ohio hasta el 29 de agosto ¿Cómo obtener la despensa de alimentos?

Second Harvest Food Bank reúne a varios bancos de alimentos en EEUU, los cuales distribuyen despensas gratuitas en el estado de Ohio, destinadas a las personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. En este sentido, los residentes de los condados de Clark, Champaign y Logan son beneficiados con productos frescos y saludables.
¿Cómo obtener los alimentos gratis?
Para acceder a las despensas no es necesario registrase con anticipación. Tampoco deberá cancelar un monto para obtener los alimentos. Solo debe acudir a las ubicaciones establecidas por las autoridades para la entrega.
Sin embargo, se exhorta a los interesados a presentarse a tempranas horas, debido a que serán atendidos por orden de llegada. La distribución se realiza en el horario pautado o hasta agotarse la existencia de los alimentos.
Los beneficiarios deben proporcionar su nombre y apellido, código postal donde residen y el número de integrantes del hogar.
Jornadas hasta el 29 de agosto
Martes 26 de agosto
11:00 am-12:00 del mediodía: En St. Vincent De Paul, Russells Point. Debe asistir en su automóvil y abrir el maletero para recibir las despensas.
2:00-4:00 pm: En Caring Friends Food Pantry – Bellefontaine.
Miércoles 27 de agosto
12:00 m-1:00 pm: En Riverside Local School, De Graff.
5:00-7:00 pm: En St. Vicent de Paul – Russells Point.
Jueves 28 de agosto
- 10:00 am-12:00 del mediodía: En St. Vicent de Paul – Russells Point.
Viernes 29 de agosto
- 4:00-6:00 pm: En Wake Up The World Ministries – Bellefontaine.
Información adicional
Las distribuciones se realizan semanalmente para erradicar el hambre en el estado.
Al acudir a las ubicaciones debe mantener la calma y paciencia mientras espera su turno.
Los interesados deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales del Second Harvest Food Bank, en su sitio web.
La cantidad de alimentos dependerá del número de miembros de la familia.
Las jornadas pueden finalizar antes de lo previsto tras agotarse los productos alimenticios.