Comida gratis en Ohio hasta el 29 de agosto ¿Cómo obtener la despensa de alimentos?

Second Harvest Food Bank reúne a varios bancos de alimentos en EEUU, los cuales distribuyen despensas gratuitas en el estado de Ohio, destinadas a las personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. En este sentido, los residentes de los condados de Clark, Champaign y Logan son beneficiados con productos frescos y saludables.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo obtener los alimentos gratis?

Para acceder a las despensas no es necesario registrase con anticipación. Tampoco deberá cancelar un monto para obtener los alimentos. Solo debe acudir a las ubicaciones establecidas por las autoridades para la entrega.

Sin embargo, se exhorta a los interesados a presentarse a tempranas horas, debido a que serán atendidos por orden de llegada. La distribución se realiza en el horario pautado o hasta agotarse la existencia de los alimentos.

Los beneficiarios deben proporcionar su nombre y apellido, código postal donde residen y el número de integrantes del hogar.

Jornadas hasta el 29 de agosto

Martes 26 de agosto

11:00 am-12:00 del mediodía: En St. Vincent De Paul, Russells Point. Debe asistir en su automóvil y abrir el maletero para recibir las despensas.

2:00-4:00 pm: En Caring Friends Food Pantry – Bellefontaine.

Miércoles 27 de agosto

12:00 m-1:00 pm: En Riverside Local School, De Graff.

5:00-7:00 pm: En St. Vicent de Paul – Russells Point.

Jueves 28 de agosto

10:00 am-12:00 del mediodía: En St. Vicent de Paul – Russells Point.

Viernes 29 de agosto

4:00-6:00 pm: En Wake Up The World Ministries – Bellefontaine.

Información adicional