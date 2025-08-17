Despensas de alimentos gratis en Texas hasta el 23 de agosto (+Ubicaciones)

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) en alianza con Caridades Católicas llevarán a cabo varias jornadas de alimentación gratuita del 18 al 23 de agosto, en Texas. Por ello, los interesados deberán acudir a las ubicaciones y horarios establecidos para la entrega de despensas con alimentos frescos y saludables.

Para participar no es necesario registrarse previamente. Solo deberán indicar su nombre y apellido, el código postal del lugar donde residen y el número de integrantes de la familia. Además, serán atendidos por orden de llegada, para garantizar la distribución equitativa.

Durante esta semana, han organizado más de 33 jornadas en distintas locaciones, con la finalidad de garantizar la alimentación balanceada y erradicar el hambre en el estado.

Entregas de alimentos del 18 al 23 de agosto

A continuación, te proporcionamos todos los detalles:

Lunes 18 de agosto

9:30 am: En Our Lady of San Juan de los Lagos, Santa Teresita, Dallas, 75212.

Martes 19 de agosto

9:30 am: En Lakeside Community Church, West Tawakoni, 75474

9:30 am: En Our Lady of the Lake, Rockwall, 75087

9:30 am: En St. Michaels Grand Prairie, Grand Prairie, 75052

11:00 am: En Northway Christian Church, Dallas, 75225

1:00 pm: En St. Paul, Richardson, 75080

1:00 pm: En la Iglesia De Dios Dunamis Greenvill, Greenville, 75402

Miércoles 20 de agosto

9:30 am: En Tyler Street Community Service Outreach, Dallas, 75208

9:30 am: En St. Francis-Lancaster, Lancaster, 75134

9:30 am: En St. Philip, Dallas, 75227

9:30 am: En St. Patrick-Denison, Denison, 75020

9:30 am: En Shiloh Baptist Church, Dallas, 75224

1:00 pm: En Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 pm: En Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett, 75088

1:00 pm: En la Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza, Honey Grove, 75446

Jueves 21 de agosto

9:30 am: City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 am: My New House/ New Hope Baptist Church, Ennis, 75119

9:30 am: En Our Lady of Perpetual Help, Dallas, 75235

12:30 del mediodía: En Arrington Angels Rosemont Mission Trails, Dallas, 75241

1:00 pm: St. Cecilia, Dallas, 75208

1:00 pm: Immaculate Conception, Corsicana, 75110

1:00 pm: Oasis on the MT CHC, Garland, 75040

1:00 pm: First Fellowship Baptist Church, Dallas, 75216

Viernes 22 de agosto

9:30 am: En Strong Arms COGIC, Dallas, 75217

9:30 am: En Vickery Meadow Youth Development Foundation, Dallas, 75231

Sábado 23 de agosto