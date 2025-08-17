MLB: Brazo venezolano iguala récord salvaje en la historia de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Edgardo Henríquez empieza a dejar su marca personal en las Grandes Ligas. A sus 23 años, el venezolano registró unos lanzamientos asombrosos que entran en la historia de Dodgers de Los Ángeles. Con eso en mente, está ganando un lugar en la organización.

Henríquez lanzó en la 7ma entrada contra Padres de San Diego y su actuación dejó boquiabiertos a todos. El venezolano alcanzó una recta de 103.3 millas por hora, igualando el récord de velocidad en la historia de Dodgers. Solo otro pelotero alcanzó esa marca en la franquicia.

Con dicha recta de 103.3 millas, Edgardo igualó la marca de Jonathan Broxton que impuso el pasado 3 de julio de 2009. Este dato se mide desde la campaña 2008 y antes de eso, ningún jugador lo había realizado. El venezolano alcanzó este top de velocidad en su primer mes en la élite.

Top 5 lanzadores de Dodgers por velocidad de recta desde 2008

Desde que se registra esta métrica en 2008, solo Jonathan Broxton había alcanzado un registro de máxima velocidad. Sin embargo, con Edgardo Henríquez la cosa ya cambió y podría haber un top lleno de el joven lanzador venezolano en Dodgers de Los Ángeles.

Top 5 lanzadores de Dodgers con más velocidad de recta

Edgardo Henríquez: 103.3 mph, el 16 de agosto 2025 Jonathan Broxton: 103.3 mph, el 3 de julio de 2009 Michael Kopech: 102.6 mph, el 16 de agosto de 2024 Brusdar Graterol: 102.5 mph, el 12 de octubre de 2021 Shohei Ohtani: 101.7 mph, el 28 de junio de 2025

Números de Edgardo Henríquez en 2025

Edgardo Henríquez debutó en Grandes Ligas durante la temporada 2024, pero este 2025 es donde ha marcado pautas importantes para los relevistas. En esa línea, ha registrado buenos números, pese a tener poca participación-

Números de Henríquez en 2025:

- 6 juegos, 0-0, 0.00 efectividad, 6.0 entradas, 3 hits, 0 carreras limpias, 0 jonrones, 1 boletos, 4 ponches, 0.67 WHIP