Samuel Marín con doblete este sábado y se lleva el Graded Stakes de la jornada

El jockey venezolano Samuel Marín fue uno de los más sobresalientes de tarde de carreras de este sábado en el hipódromo de Monmouth Park, al conseguir dos victorias y una de ellas en el Stakes que se disputó en la programación de carreras que tuvo un total de ocho competencias que se cumplieron.

Samuel Marín se queda con un Graded Stakes este sábado

La primera de las victorias de este sábado del jockey venezolano Samuel Marín fue en la primera prueba de la tarde en un Claiming de $19.900 con la yegua Risadita de la trainer Kathleen O'Connell en un tiempo de 64 exactos para los 1,100 metros en grama que se corrió y generó un pago de $3.00 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show de la carrera.

Luego en la quinta carrera del programa, se corrió la mejor carrera de la tarde y fue una nueva edición del Philip H. Iselin Stakes G3 en distancia de 1,700 metros donde Samuel Marín sería el ganador con Surface To Air del trainer Panagiotis A. Synnefias y pagó $9.00 a ganador y $2.10 el place.

Con estos triunfos Samuel Marín se mantiene en el segundo lugar de la estadística del meeting en Monmouth Park detrás del mexicano Paco López, pero es líder en dinero producido con por poco más de 2.1 millones de dólares luego de 250 montas realizadas.

Para este domingo, Marín tiene ocho compromisos más de montas por realizar en el mismo óvalo.