Descubra las ubicaciones y fechas de entrega de comida gratis en California

Suscríbete a nuestros canales

FIND Food Bank es el banco de alimentación regional de California, encargado de combatir el hambre, principalmente en las comunidades más vulnerables. Además, funciona como un centro de jornadas de entrega de alimentos gratuitos, gracias a la participación de varias organizaciones. De este modo, los ciudadanos pueden optar por el servicio gratuito, obteniendo productos frescos y esenciales, para cubrir las necesidades nutricionales.

Foto: Referencial / Cortesía

Durante el mes de agosto, se ha establecido un cronograma para la distribución de despensas. Para asistir no es necesario cancelar monto alguno o registrarse previamente. A continuación, te ofrecemos todos detalles sobre las jornadas:

16 de agosto: En Mathis Bros: 81410 Hwy. 111 Indio. Desde las 6:30 hasta las 8:30 am.

19 de agosto: En Sky Valley: 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. A partir de las 5:00 hasta las 6:00 pm.

20 agosto: En Desert Mirage: HS 86150 Ave 66th Thermal. Entre las 5:00 y 7:00 pm.

22 de agosto: En Oasis Elementary: 88175 74th Ave. Thermal. En un horario comprendido de 4:00 a 6:00 de la tarde. También, podrán acudir a Las Flores Park: 8400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 pm.

22 de agosto: En Oasis Elementary: 88175 74th Ave. Thermal. En un horario comprendido de 4:00 a 6:00 pm. También, podrán acudir a Las Flores Park: 8400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 pm.

23 de agosto: En la Quinta Library (Seniors Only), 78275 Calle Tampico La Quinta. Desde las 7:00 hasta las 9:00 am.

25 de agosto: En Cabot Yerxa Elementary, 67076 Desert Hot Spring. De 9:00 a 11:00 am.

26 de agosto: En North Shore Community Center, 99480 70th Ave. Mecca. Desde las 5:00 hasta las 7:00 pm.

27 de agosto: En Cabazon Community Center, 50390 Carmen Ave. Cabazon. De 10 a 11:00 am.

28 de agosto: En P.S. James O. Jessie – Desert Highland, 480 W, Tram View Palm Spring. Desde las 5:00 hasta las 7:00 pm.

Las personas pueden presentarse en las ubicaciones con antelación, porque la atención se realiza por orden de llegada. De igual forma, será necesaria proporcionar información básica, como: nombres y apellidos, número de integrantes del núcleo familiar y el código postal. La distribución finaliza en el horario mencionado o hasta agostarse la existencia de los productos.