Jinete venezolano logra Hat-trick en este circuito estadounidense

Con buen pie está cerrando el mitin del hipódromo de Colonial Downs, ubicado en New Kent, Virginia, circuito que finalizará este sábado 13 de septiembre, en la cual el jinete venezolano Ismeiro Villalobos, campeón del circuito de Laurel Park, consiguió un hat-trick logrado este miércoles en el óvalo norteño.

Ismeiro Villalobos, quien cumple campaña en Laurel Park, aprovechó el receso de estos días de aquel circuito para montar y ganar en el óvalo de Virginia, y conquistar el éxito en tres oportunidades en igual número de montas.

El primer triunfo llegó en la tercera carrera con el ejemplar Anna Jean, que sorprendió en la taquilla con un pago de $30,40 a ganador. Prueba que se corrió por un Maiden Claiming de $28,000 en distancia de 1.200 metros en pista de lodo con registro de 72”1 para el entrenador Abraham Gardea.

En la cuarta, Ismeiro Villalobos sumó la segunda victoria con el ejemplar Jigger, un juvenil de dos años que consiguió su primer triunfo en la cuarta salida para el entrenador A Ferris Allen III, quien presentó para la divisa de Warwick Stable. Este macho hijo de Bourbon Courage, abonó en la taquilla $9,00 a ganador y agenció un crono de 64”2 para 1.100 metros.

El jockey venezolano concluyó la tarde con senda victoria de $34,40 a ganador que abonó el ejemplar Queen in the Deck, ganada de un reclamo por $34,500 y en distancia de 1.600 metros con registro de 98”1 en pista de garama. La ganadora fue presentada por Carlos Muñoz para las sedas de CM Thoroughbreds.

Ismeiro Villalobos, ahora posee récord de ocho victorias en este cierre de campaña en New Kent. Suma 42 triunfos en la temporada y 86 en global en su cuarto año en tierras del Tío Sam. Para la jornada de este jueves el jockey zuliano lleva tres montas en este circuito.

EL viernes, se dirige a Laurel Park donde firmo tres compromisos. Regresa el sábado al cierre del mitin en Colonial Downs, con ocho montas, y cierra la semana en Laurel con tres en la jornada dominical.