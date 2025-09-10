Entérate de las montas que tendrá Javier Castellano para el Opening Day del Belmont At The Big A

Suscríbete a nuestros canales

Desde este jueves 11 de septiembre arranca el Opening Day del meeting de otoño Belmont At The Big A temporada 2025, en el Hipódromo Acueduct, situado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos con una cartelera de ocho competencias.

En una nota reciente publicada por este medio digital se detalló que la Asociación de Carreras de Nueva York (The Nyra por sus siglas en inglés) anunció la publicación de un calendario de competencias que tendrá una duración de 32 días del mencionado meeting en el óvalo neoyorkino.

Javier Castellano: Montas Belmont At The Big A Acueduct Nueva York

El reconocido jinete venezolano Javier Castellano tendrá un total de dos compromisos de montas en el mencionado meeting de otoño en el óvalo neoyorkino y estará en la búsqueda de igualar o superar la marca de victorias de por vida registrada por el jinete retirado Jerry Bailey en 2008.

El cuatro veces ganador del ganador del Premio Eclipse iniciará en la cuarta competencia, un Maiden Special Weight de $80.000 para potrancas dosañeras, con la monta de Mia Sophia (número 7 en la gualdrapa), presentada por Edward DeLauro y culmina en la séptima del programa que será un Allowance Optional Claiming de $82.000 para el lote de yeguas de tres y más años.

En dicha competencia, el zuliano Castellano conducirá a la yegua Snowy Evening, preparada por David Donk.

Mientras tanto para el día viernes 12 de septiembre, el salón de la fama del hipismo estadounidense tendrá tres montas en la arena de Acueduct, por lo que tendrá compromisos en la primera, segunda y novena competencia.

La pregunta de costumbre: ¿Será que Castellano buscará igualar o superar su marca en cualquiera de sus cinco compromisos entre el jueves y viernes en el Belmont At The Big A? Estaremos muy pendiente