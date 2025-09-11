El ansiado triunfo: Esta yunta va por su primera victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se alista para su trigésima quinta reunión de competencias, una jornada que promete gran emoción con un total de 12 carreras. La programación destaca por la disputa de dos prestigiosos clásicos: las ediciones número 22 del Clásico “Gelinotte” (G2) y el Clásico “Millard Ziadie” (G2), ambos pactados a 1.400 metros en las carreras no válidas del domingo 14 de septiembre.

La yunta Rivero-Bellardi: Busca un ansiado triunfo La Rinconada

La dupla compuesta por el jinete José Alejandro Rivero y el entrenador Antonio Bellardi busca un cambio en su suerte. En lo que va de temporada, a lo largo de 374 carreras y luego de cuatro participaciones en conjunto, no han conseguido su primera victoria. Este domingo podrían materializar su ansiado primer triunfo, ya que tienen tres compromisos, dos de ellos en carreras selectivas.

El primer desafío llega en el Clásico “Gelinotte” (GII), una competencia especial para yeguas de tres años, tanto nacionales como importadas, que corren por un premio de $125.000. Rivero montará a la yegua Antalya, ensillada por Bellardi con el número cuatro. La tresañera, hija del semental Manchester en Ninfa del Cielo, tiene un triunfo en tres actuaciones. Aunque en teoría sube de lote, posee la sangre necesaria para buscar una sorpresa.

Posteriormente, la yunta se reencontrará para el Clásico “Millard Ziadie” (GII) con el potro Snujake, un ejemplar que ya conoce el triunfo selectivo. Snujake tiene dos victorias en tres salidas, y en su más reciente reaparición, alcanzó un notable segundo lugar.

Victoria: Yunta Datos Hípicos La Rinconada

La participación de Rivero y Bellardi culmina en la carrera de los acumulados, una de las más esperadas por el público. En esta ocasión, guiarán al ejemplar My Funny Nonno en una prueba de 1.200 metros. My Funny Nonno se ha enfrentado a ejemplares superiores, por lo que en este lote, un poco más parejo, podría alcanzar la victoria y pagar un buen dividendo.

¿Lograrán Rivero y Bellardi poner fin a su racha y conseguir su primera victoria en conjunto en La Rinconada?