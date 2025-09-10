Para sellar el 5y6: Rafael Alemán Jr. confía en que su yegua dará el campanazo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Alemán Jr. atraviesa una excelente temporada de 2025. Hasta la fecha, acumula un total de siete victorias, seis segundos lugares y dos terceros, lo que se traduce en un 34% de efectividad. Sus ejemplares, en su mayoría, llegan entre los tres primeros puestos.

El trabajo que él y su equipo de cuadra han logrado merece reconocimiento, al mejorar de forma notable sus campañas de 2023 y 2024. Aún restan cuatro meses de competencia y se espera que estos números continúen en ascenso.

En la mañana de este miércoles, el equipo de Meridiano Web aprovechó la ocasión para entrevistar al preparador en la tribuna de los 1.400 metros. El objetivo fue conocer un poco más sobre sus dos presentados, quienes prometen destacar en la jornada.

“Gracias por la oportunidad nuevamente que me das Gaceta hípica para hablar de mis presentados del día domingo”

Dos presentados en el 5y6 nacional la primera de ellas en la cuarta válida la yegua Luna Llena

-Esta yegua esta de turno en el lote, sus últimas tres actuaciones lo vienen haciendo bien. Específicamente la más reciente donde arribó segunda de la yegua Ambrosia, para esta ocasión baja a 1.200 metros por la forma en que anda en cancha con toda seguridad va estar decidiendo la prueba.

Y en la carrera de cierre del 5y6 nacional en segundo presentado es Tank Abbott con la monta del aprendiz Leomar Sangronis.

- Este caballo desciende a un lote de menor nivel, enfrentando a rivales de seis y siete años. La semana pasada, compitió en un grupo más exigente y, a pesar de ello, finalizó a solo seis cuerpos.

Para esta oportunidad, el lote es más parejo, y creemos que nuestro ejemplar estará en la pelea. Lo vemos decidiendo la carrera junto a Gran Pepe, que se presenta como el rival a vencer. Por ello, recomendamos jugar una "morochita" con estos dos caballos en la sexta válida. Es muy probable que el ganador salga de uno de ellos.