No te lo pierdas: El video de esta semana corre en la primera válida del 5y6 nacional dominical

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se acerca este domingo 14 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, pues se celebra la reunión número 35, mientras que los aficionados disfrutarán de la programación de 12 competencias que incluyen dos selectivas y que darán inicio a partir de la 1:00 de la tarde.

Vídeo: Ejemplar Datos hípicos La Rinconada

Tras un exhaustivo análisis, se identificó a un ejemplar que puede sorprender a los aficionados en las jugadas exóticas. En la séptima del programa, primera válida para el 5y6 Nacional, Rose Sensations se presenta como un dato de interés.

Esta yegua castaña de cuatro años, hija de King Seraf en La de Mercedes, es una de las 13 competidoras en el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años y más, ganadoras de una carrera. La prueba se disputará en 1.300 metros.

En esta ocasión, será montada por primera vez por el jinete Ángel Ybarra y la presenta el entrenador Juan Carlos García Mosquera. En sus dos actuaciones más recientes, Rose Sensations tuvo problemas en la partida, lo que afectó su rendimiento.

El 24 de mayo, bajo la conducción de Yonkleiver Díaz, tuvo una mala salida y llegó cuarta a catorce cuerpos de la ganadora, Fleet Street. Posteriormente, el 13 de julio, volvió a partir mal en un recorrido de 1.400 metros, esta vez ante la superior Cosmic Love, que se llevó el triunfo con doce cuerpos de ventaja.

(24/05/2024)

(13/07/2025)

Datos Hípicos: Carreras en Vivo La Rinconada Video

Es importante considerar que Rose Sensations se ha medido con ejemplares muy superiores, algunos de los cuales disputarán pruebas selectivas este mismo domingo. La pupila del Stud "Soñadores" tiene un récord de 13 actuaciones y un triunfo, y si logra una buena partida, estará en la pelea por el marcador.

Este domingo en La Rinconada, se espera que la yegua demuestre el fruto de su preparación y, con un poco de suerte en la partida, se convierta en una grata sorpresa para todos los aficionados al 5y6