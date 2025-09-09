El legado de una madre: Hija de La De Mercedes busca el triunfo en los 1.300 metros en carrera pareja

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene este domingo la reunión 35 de la temporada en el 2025, con una programación de doce carreras y con ellos la disputa de dos pruebas selectivas, que comenzarán a partir de la1:00 de la tarde en el óvalo de Coche como sede.

La Rinconada: Madre Selectiva Yegua 1.300 metros

La séptima carrera, primera válida tuvo un llamado para yeguas nacionales e importados de cuatro y más años, ganadoras de una carrera. En ella se inscribieron un total de 13 participantes. Dicha carrera desde ya se manejan muchas informaciones, es por ellos que los aficionados a las carreras de caballos siempre están pendientes de la información con mira a la elaboración de cuadro de 5y6 que para esta ocasión cuenta con $1.250.000 a repartir para cuadro único.

Desde el puesto de pista número nueve, Rose Sensations, presentada por Juan Carlos García Mosquera, reaparece después de 63 días de inactividad. En esta ocasión, la yegua contará con la monta de Ángel Ybarra y un oportuno descargo de tres kilos. A pesar de los problemas en la partida que ha mostrado en sus últimas actuaciones, ha logrado mantenerse competitiva contra yeguas de mayor nivel.

Hay que tener en cuenta que esta castaña de cuatro años es producto de dos buenos padres por un lado King Seraf de (22-10) y por el otro La de Mercedes esta última alcanzo un total de nueve victorias para 26 actuaciones donde destaca: 1º Clásico Joaquín Crespo (G1), Clásico Prensa Hípica Nacional (G1), a los 4 años, 1º Clásico Lavandera (G2), Copa Alighieri, a los 5 años, 1º Clásico Cruz del Ávila (G1), Copa Rafael Rodríguez Navarro, Copa Starship Miss.

Estos han sido los ejercicios más recientes: La Rinconada

Feb 22 K. Aray E/S 17.4 31.4 44.3 58.1 71.4 (1000) 86.4/103// contenido con remate de 13.3.

Mar 01 K. Aray E/S 18.1 33 47.3 59.3 72.1 (1000) 87/102// de – a + cómodo y muy bien con remate de 12.3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.