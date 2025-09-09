Prometedor potro reaparece en selectiva dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Como es habitual, este domingo 14 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la reunión número 35 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada. La emocionante programación incluirá doce competencias, donde se destaca dos pruebas selectivas que son parte integral del calendario hípico nacional. Este evento promete ofrecer una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para todos los aficionados a las carreras de caballos.

El juego del 5y6 nacional, llegó a 135.912.100,00 millones de bolívares en su monto sellado, convirtiéndose hasta hora en la cifra más alta en lo que va de año. De los cuales, hubo (1482) afortunados ganadores con cinco aciertos que cobraran Bs12.710,81 y con seis aciertos un total de (49) que cobraron la cantidad de Bs 1.482.830,12.

Programación Selectiva: La Rinconada Reaparece

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la sexta carrera XXII Clásico “Millard Ziadie” (GII), en distancia de 1.400 metros, en una carrera para caballos Nacionales e Importados de tres años, en la que participan un total de ocho ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.7.000,00 más premiación adicional especial de $125.000.

Prometheus es uno de los participantes, que para esta ocasión llevará el número ocho en la gualdrapa, con la monta del jinete profesional Robert Capriles, y es entrenado por Ramón García Mosquera para los colores del Stud ‘Andrea Stable’, que regresa al óvalo caraqueño después de 91 días, al mismo tiempo utilizará solo el implemento Lengua Amarrada (La) y Vendas (V).

La campaña general de este hijo de Slew’s Tizzy en Malpractice M.D. por Langfuhr, en la arena caraqueña es de cuatro actuaciones para dos primero. Su última carrera el pasado 15 de junio del 2025 fue capaz de llegar segundo en el Clásico “José Antonio Páez” primer paso de la triple corona nacional a tan solo un cuerpo y medio del ganador El Relámpago.

Prometheus: Ejercicios La Rinconada

Ago 29 L. Tovar E/P 17,3 31,2 43,4 (600) 57,3 69,4 4p 83,4/97,4// muy bien después de la raya con remate de 12,2.

Sep 05 R. Capriles E/P 32,1 45,3 58,4 70,4 (1000) 83,4 2p 96,4/112// cómodo y muy bien con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.