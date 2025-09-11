Gran chance en La Rinconada: Yegua que no gana en más de un año tiene una oportunidad de oro

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico de 2025 en el hipódromo La Rinconada sigue adelante este domingo 14 de septiembre con una emocionante programación que incluye doce carreras y dos pruebas selectivas, la cual arrancan a la 1:00 de la tarde. Los aficionados podrán disfrutar de una amplia gama de eventos, y la acción de ejemplares nacionales e importados.

Reunión 35 de carreras: Favoritos Chance La Rinconada

En la segunda fecha del tercer meeting de la temporada, llama la atención la participación de un ejemplar que, curiosamente, no ha logrado conquistar una segunda victoria en su amplia carrera. La pupila de Juan Carlos García Mosquera cuenta con un récord de 13 actuaciones, de las cuales solo ha logrado un triunfo.

Con el paso de la temporada, la expectativa crece en torno a su desempeño, y muchos aficionados se cuestionan si finalmente podrá romper esa racha y añadir otra victoria a su carrera.

Para esta ocasión García Mosquera inscribió a Rose Sensations con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra quien le proporciona descargo de tres kilos, luego de 63 días sin correr, en una competencia especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadores de una carrera (A excepción de carreras de reclamo) por un premio a repartir de $20.800 en la que la nómina la integra un total de 13 participantes y precisamente entre los favoritos se encuentran: Dwtn Maddie Brown (GB), Craigh Na Dun y Mi Maritza.

Cabe destacar que la única victoria que acumula esta hija de King Seraf en La de Mercedes fue el 17 de diciembre del 2023. Para esa ocasión la castaña era entrenada por Ramón García Mosquera y fue capaz de ganar el clásico Senegal grado dos con la monta de Jaime Lugo en recorrido de 1.100 metros.