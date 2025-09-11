Saúl Canelo Álvarez podría adquirir este equipo de la Liga MX (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En la previa de su próxima pelea, a efectuarse el 13 de septiembre en el Allegiant Arena de Las Vegas, Saúl 'Canelo' Álvarez habló sobre la posibilidad de adquirir un equipo de la Liga MX.

Tal es el caso del Atlas FC, club de su natal Guadalajara, que recientemente fue puesto en venta por el Grupo Orlegi. Sin embargo, el pugilista mexicano aclaró que éste no es el momento de pensar en estas decisiones.

¿Futuro propietario?

El próximo sábado, el tapatío se medirá en un duelo inédito ante el estadounidense, Terence Crawford, pues estará defendiendo su campeonato indiscutido de peso supermediano.

Aún así, dejó clara su opinión sobre el presente del conjunto rojinegro y manifestó sus intenciones -hasta el momento- con respecto al futuro de la organización.

''Acabo de ver que empezaron a vender al Atlas. No es momento de pensarlo, pero ya regresando, si es para algo bien, por qué no, soy un hombre de negocios'', afirmó Álvarez en entrevista difundida por ESPN México, en una breve conferencia de prensa efectuada el miércoles pasado.

Cabe destacar que, esta institución está valorada aproximadamente en 200 millones de dólares y su proceso de venta inició en julio de este año por parte de sus propietarios actuales.