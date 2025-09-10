¡Jerarquía! El contraste de historial entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de la diferencia en sus categorías, hay algunos aspectos que analizando detalladamente dan mayores ventajas a Saúl 'Canelo' Álvarez, de cara a su próximo enfrentamiento con el estadounidense Terence Crawford.

Cabe destacar que, ambos estarán combatiendo por primera vez el 13 de septiembre, en el Allegiant Arena de Las Vegas, hogar de los Riders en la National Football League (NFL).

Esta pelea será posible gracias al aumento de peso y categoría del norteamericano, quien ha sido campeón indiscutido en superwelter y welter.

Sin embargo, aceptó renunciar a su título mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), en aras de enfrentar al actual campeón indiscutido de supermedianos.

Historial de ambos

Más allá del enorme contraste en cantidad de combates (67 peleas por parte de Álvarez y 41 de Crawford), los rivales de peso ante los cuales ambos han visto acción denota una diferencia a favor del mexicano.

Al detallar los rivales de mayor jerarquía enfrentados por Canelo, destacan nombres como: Shane Mosley, Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Miguel Cotto, Amir Khan, Gennadiy Golovkin (x3), Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Dmitry Bivol.

En lo que respecta a 'Bud' Crawford, este listado se reduce a: Yuriorkis Gamboa, Viktor Postol, Jeff Horn, Amir Khan, Shawn Porter o Errol Spence Jr.