Boxeo

¡Jerarquía! El contraste de historial entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

El boxeador estadounidense debutará en la categoría de Álvarez y buscará hacer algo histórico

Por Ricardo Rodríguez
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 02:46 pm
¡Jerarquía! El contraste de historial entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
Terence Crawford y Saúl Álvarez. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Más allá de la diferencia en sus categorías, hay algunos aspectos que analizando detalladamente dan mayores ventajas a Saúl 'Canelo' Álvarez, de cara a su próximo enfrentamiento con el estadounidense Terence Crawford.

NOTAS RELACIONADAS

Cabe destacar que, ambos estarán combatiendo por primera vez el 13 de septiembre, en el Allegiant Arena de Las Vegas, hogar de los Riders en la National Football League (NFL).

Esta pelea será posible gracias al aumento de peso y categoría del norteamericano, quien ha sido campeón indiscutido en superwelter y welter.

Sin embargo, aceptó renunciar a su título mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), en aras de enfrentar al actual campeón indiscutido de supermedianos.

Historial de ambos

Más allá del enorme contraste en cantidad de combates (67 peleas por parte de Álvarez y 41 de Crawford), los rivales de peso ante los cuales ambos han visto acción denota una diferencia a favor del mexicano.

Al detallar los rivales de mayor jerarquía enfrentados por Canelo, destacan nombres como: Shane Mosley, Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Miguel Cotto, Amir Khan, Gennadiy Golovkin (x3), Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Dmitry Bivol.

En lo que respecta a 'Bud' Crawford, este listado se reduce a: Yuriorkis Gamboa, Viktor Postol, Jeff Horn, Amir Khan, Shawn Porter o Errol Spence Jr.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Canelo Álvarez
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Boxeo