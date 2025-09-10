Terence Crawford impresiona con su físico antes de enfrentar a Canelo

Suscríbete a nuestros canales

Terence Crawford mostró un cuerpo totalmente diferente a lo acostumbrado, voluminoso y trabajado. Las imágenes revelan un trabajo quirúrgico para enfrentar a Canelo Álvarez dos divisiones por encima de su peso. La idea es vencer al campeón y convertirse en la nueva cara del boxeo.

El físico de Crawford ha dado un salto impresionante, pasar de 70 a 76 kilos no parece mucho; pero físicamente ha dado un cambio que lo va a sentir Canelo en palabras de Jacqui 'Red' Spikes, entrenador de Terence. Por otra parte, destacó que el americano es: "fuerte e inteligente a la hora de planear las peleas".

Spikes reconoció esto de Saúl Álvarez: "Lo que nos preocupa de Canelo no es su tamaño sino que es un peleador inteligente". Todo parece indicar que el mexicano es realmente muy favorito en la pelea, pero el americano tiene lo necesario para complicarlo y hasta arrebatarle los títulos en juego.

¿Dónde pelearán Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

El Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario donde se van a citar Canelo Álvarez y Terence Crawford para una de las peleas más importantes de la temporada. El próximo sábado 13 de septiembre delante de 65.000 espectadores y con transmisión especial por Netflix conoceremos al ganador.

La pelea se llevará a cabo en el fin de semana de la Independencia de México, una fecha importante para Canelo que le ha traído suerte en épocas anteriores. De hecho, no es un juego para el mexicano que se juega cuatro títulos de peso supermedio (168 libras) ante un rival de cuidado.

¿Cuáles son los títulos que se juegan Canelo vs Crawford?

Canelo vs Crawford se juegan los títulos de peso supermedio de: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). El vencedor se lo lleva todo en una noche histórica para el boxeo.