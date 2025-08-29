Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Esta es la única opción de ver la pelea

Suscríbete a nuestros canales

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford no se llevará a cabo en televisión abierta. Turki Alalshikh cambió las reglas del juego y dejó a TV Azteca y Televisa sin derechos para transmitir al boxeador mexicano; en una pelea donde competirán por lo cuatro cinturones de peso supermediano.

Luego que Alalshikh pagara 400 millones de dólares por los derechos de Canelo, cambiaron las reglas de transmisión. Antes era un contrato multianual con TV Azteca y eso cambio a un modelo pelea por pelea, negociado directamente con Turki. Esta situación dejó una sola opción para ver la pelea.

Netflix compró los derechos exclusivos para la pelea Canelo vs Crawford, siendo la única opción para poder disfrutar de uno de los combates más importantes de la temporada. Álvarez intercedió por TV Azteca, pero Netflix se negó, alegando una clausula de penalización de 60 millones de dólares.

El impacto de Netflix en el futuro del boxeo tradicional

La llegada de Netflix como única opción para ver la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford puede ser un punto de inflexión. Las peleas a lo largo de los últimos años se han transmitido por la televisión abierta, incluso pagando el PPV, era por televisión y eso puede cambiar con el streaming.

El boxeo podría alcanzar nuevas audiencias a través del streaming, pero además, es una fórmula que ya se ha probado. La Fórmula 1 y la NFL tienen servicios privados que han tenido mucho éxito; expandiendo la marca y ofreciendo un mundo digital mucho más nutrido que la tv tradicional.

La opción de Netflix no solo cambiaría el modelo de transmitir las peleas, también redefine el ring como un espectáculo. Las posibilidades son infinitas, desde producir capítulos especiales de la pelea, hasta el combate mismo. El futuro del boxeo podría depender de esta velada.