Este es el cinturón que se disputarán Canelo Álvarez y Terence Crawford

El pasado martes, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presentó ante los medios el diseño del cinturón conmemorativo que se entregará al ganador entre, Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

Cabe destacar que, el nombre de esta pieza hecha por la artista mexicana, Guadalupe Xicohytencatl Tuxpan, hace mención a los cuatro títulos que defenderá el tapatío: Tlaxcala II, ''Los Cuatro Señoríos''.

De tal modo, esta denominación rinde a su vez un homenaje indirecto a los cuatro cetros que mantiene Álvarez y que estarán en juego el próximo 13 de septiembre, en Las Vegas.

Tal es el caso de los galardones de la categoría supermediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Una conmemoración de las raíces prehispánicas

De acuerdo con la autora de este llamativo cinturón, hay una gran cantidad de referencias, las cuales explicó detalladamente.