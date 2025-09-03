Este es el cinturón que se disputarán Canelo Álvarez y Terence Crawford

El pasado martes, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presentó ante los medios el diseño del cinturón conmemorativo que se entregará al ganador entre, Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.
Cabe destacar que, el nombre de esta pieza hecha por la artista mexicana, Guadalupe Xicohytencatl Tuxpan, hace mención a los cuatro títulos que defenderá el tapatío: Tlaxcala II, ''Los Cuatro Señoríos''.
De tal modo, esta denominación rinde a su vez un homenaje indirecto a los cuatro cetros que mantiene Álvarez y que estarán en juego el próximo 13 de septiembre, en Las Vegas.
Tal es el caso de los galardones de la categoría supermediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).
Una conmemoración de las raíces prehispánicas
De acuerdo con la autora de este llamativo cinturón, hay una gran cantidad de referencias, las cuales explicó detalladamente.
''En la parte de abajo sin duda tiene que estar la Malintzi, que es un emblema geográfico, y en varios laterales encontramos el Camaxtli, que es la deidad de Tlaxcala, que representa la guerra, es símbolo también de fuerza, y agregamos unos elementos simbólicos que también son gran parte de la esencia de Tlaxcala. Está una mazorca al centro junto con en el fondo están como unas montañas, y después viene un peñasco o un maguey, y eso representa justamente Tlaxcala, lugar entre peñascos y lugar de tierra de maíz. Después también viene un penacho que es muy colorido, que representa gran parte de la esencia y las tradiciones de Tlaxcala, y que además representa las fiestas y el simbolismo y la alegría de nuestro estado'', detalló la artista Guadalupe Xicohytencatl Tuxpan