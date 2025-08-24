Crawford obligado a dejar vacante su cinturón para poder enfrentar a Canelo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo se estremece ante una noticia devastadora para Terence “Bud” Crawford, quien se prepara para enfrentarse al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. Según fuentes confirmadas, Crawford será despojado de inmediato de su cinturón mundial WBA del peso superwélter (154 lbs) cuando salte al ring para el combate más esperado del año.

La WBA ha determinado que su combate por el título indiscutido supermediano con Canelo lo descalifica automáticamente de mantener el título en 154 libras, por lo que su cinturón pasará al campeón interino, Abass Baraou.

Este anuncio es un golpe tremendo para Crawford incluso antes de que suene la campana: no solo está por enfrentarse a uno de los rivales más formidables de su carrera, sino que además lo hará sin el respaldo del cinturón que actualmente ostenta. La noticia ha generado conmoción: entrará al combate por el título indiscutido supermediano, pero pierde su cetro actual en peso superwélter apenas suba de división.

Un golpe inesperado antes del combate

La resolución de la WBA es clara y tajante: al disputar el título supermediano, Crawford pierde automáticamente su corona en superwélter. Esto significa que Abass Baraou será ascendido a campeón mundial en esa división inmediatamente. En términos prácticos, el estadounidense afronta la pelea más importante de su carrera —que podría convertirlo en el primer hombre en lograr el campeonato indiscutido en tres divisiones en la era de los cuatro cinturones— sin un título en juego y con la presión añadida de ser visto como un contendiente en tránsito.

La carga simbólica es inmensa: Crawford lo arriesga todo por un legado histórico, pero deberá hacerlo despojado de su cinturón actual. Mientras tanto, el boxeador alemán Baraou obtendrá el mérito de convertirse en el campeón absoluto de 154 libras sin necesidad de pelear en ese momento.

El camino hacia la gloria: legado o ruina

Esta situación sitúa a Crawford en una encrucijada límite. El estadounidense es ya una leyenda viva: con récord invicto de 41-0 y múltiples títulos en diferentes divisiones —incluyendo ser el primer hombre en ser campeón indiscutido en dos divisiones en la era de cuatro cinturones—. Pelear contra Canelo, el campeón indiscutido supermediano, podría catapultarlo aún más arriba, aunque el precio a pagar es saldar su legado en 154 libras.

El combate está pactado para el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con cobertura global a través de Netflix. Si Crawford logra vencer, su nombre estará en la historia del boxeo como el primer hombre indiscutido en tres divisiones en la era moderna —un logro que sería mayúsculo. Pero, si falla, no solo perderá el combate: ya habrá abandonado el cinturón que con tanto esfuerzo le costó obtener meses atrás.

Este giro dramático convierte el duelo en más que una batalla por la gloria: será una prueba de audacia y sacrificio. Crawford hace el gran salto inherente y peligroso, confiando en que su técnica, inteligencia y determinación sean suficientes frente a un campeón como Canelo, con mucha más experiencia en la división de 168 libras.