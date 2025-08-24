Así será la cartelera de Canelo vs Crawford en Las Vegas (+detalles)k

Suscríbete a nuestros canales

Aunque se confirmara hace múltiples meses la pelea estelar entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, como parte de la Riyahd Season, este domingo se anunciaron el resto de combates que se presenciarán ese día.

Esta cartelera, que se efectuará en el Allegiant Stadium de Las Vegas (sede de los Raiders en la NFL), el 13 de septiembre, contará con 6 enfrentamientos previos.

¿Quiénes conformarán la cartelera?

Esa noche de pugilismo, contará con los siguientes 6 duelos como cartelera preliminar:

*Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., en peso completo a 10 rounds.

*Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, en superpluma a 6 rounds.

*Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, en superligero a 4 rounds.

*Steven Nelson vs. Raiko Santana, en semicompleto a 10 rounds.

*Marco Verde vs. oponente por confirmar, en supermedio a 6 rounds

*Serhii Bohachuk y Brandon Adams, peso superwelter a 10 rounds.

Esta última pelea es una de las más esperadas, puesto que ambos se vieron las caras en 2021 y Adams logró noquear a su contrincante en el octavo asalto, suponiendo esta una revancha que aguardó 4 años para concretarse.

Una vez culminados estos enfrentamientos, Canelo y Crawford tendrán dos combates de respaldo: Christian Mbilli y Lester Martínez (que disputarán el título interino del Concejo Mundial de Boxeo) y Callum Walsh frente a Fernando Vargas Jr (10 rounds en la disputa por el peso superwelter).