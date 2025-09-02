¡Sube la expectativa y suben los costos! Canelo vs Crawford en Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

El Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario del esperado enfrentamiento entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford. En juego estará el título indiscutido de peso supermediano, en una pelea que promete ser un hito en la historia reciente del boxeo.



Precios de los boletos y transmisión

La expectación es máxima, no solo por el calibre de los dos pugilistas, sino por la magnitud del evento. La venta de boletos, que comenzó el 18 de julio a través de Ticketmaster, refleja el enorme interés del público. Los precios de las entradas oscilan entre los 452 y los 1,935 dólares, sin contar los cargos por servicio. Para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva, se han puesto a la venta paquetes premium y VIP con precios que alcanzan los 14,999 dólares, ofreciendo beneficios adicionales como acceso a la conferencia de prensa y asientos de primera fila.

Pero quizás el detalle más innovador es la forma en que se transmitirá el combate. Por primera vez en la carrera de ‘Canelo’, la pelea será emitida de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix. Esta estrategia, descrita como más accesible y democrática, busca romper con el tradicional modelo de pagos por evento, permitiendo que una audiencia mucho más amplia pueda disfrutar del encuentro.

Ambos boxeadores llegan al ring con impresionantes récords. 'Canelo' Álvarez, el ídolo mexicano, ostenta una marca de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Por su parte, Terence Crawford, el invicto de Nebraska, mantiene un registro perfecto con 41 victorias en 41 combates. Este enfrentamiento no es solo una batalla por el cinturón, sino un duelo entre dos de los mejores libra por libra, un choque que definirá quién es el verdadero rey de los supermedianos.

