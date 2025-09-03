Canelo Álvarez ve superioridad ante Terence Crawford en una pelea histórica

Suscríbete a nuestros canales

Canelo Álvarez tiene todo preparado para enfrentar a Terence Crawford, el próximo 13 de septiembre a vísperas del Día de Independencia en México. Una pelea que tiene tintes históricos para ambas partes por el nivel en el que llegan; donde el mexicano asegura que es superior a su rival por una gran diferencia.

Álvarez en una entrevista para Central Fox comentó: "Esta es la pelea más grande en la historia del boxeo, porque todos van a verla". Además agregó su sentir con respecto a su rival: "Yo siento que soy el mejor y eso es todo, no me concentro en lo que diga la gente".

La pelea se llevará a cabo en el estadio de los Raiders de la NFL, en Las Vegas. Canelo vs Crawford será transmitida por Netflix en exclusiva, jugándose el título unificado de peso supermediano de 168 libras. Un enfrentamiento que pondrá a prueba a ambos boxeadores en su mejor estado de forma en los últimos años.

Cinturón Tlaxcala II el símbolo cultural del combate entre Canelo vs Crawford

El Consejo Mundial de Boxeo presentó el Cinturón Tlaxcala II, una obra artesanal que será el gran trofeo para el vencedor entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford. La pieza es parte de la fusión entre la tradición mexicana y el boxeo, siendo un condimento más entre una histórica pelea.

¿Cuándo contempla el retiro Canelo Álvarez?

Canelo insinuó en varias ocasiones que espera retirarse a los 37 años. Ya no se sube al ring por dinero, lo hace por crear un legado legendario, en un deporte donde faltan leyendas vivientes. Su pelea contra Crawford puede ser el principio de su histórica carrera con Japón e Inglaterra como próximos destinos a conquistar.