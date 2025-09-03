¿Es Canelo realmente favorito contra Terence Crawford? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Dos campeones indiscutidos (uno actual y otro no) se verán las caras este próximo 13 de septiembre, en uno de los combates más esperados del año. Tal es el caso de Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford.

El Allegiant Stadium de Las Vegas será la plaza de este evento inédito y sitio donde el mexicano defenderá oficialmente sus cinco títulos de peso supermediano (Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y The Ring Magazine).

¿Quién es realmente favorito?

Aunque Crawford no haya perdido en sus 41 peleas como boxeador profesional, siempre puede haber una primera ocasión; igualmente, ser el campeón vigente tampoco le asegura al tapatío sostener el cetro eternamente.

Cabe destacar que, el estadounidense, tuvo que aumentar de peso para enfrentar al mexicano. De hecho, fue monarca indiscutido en la división welter y superligero.

Sin embargo, más allá de estar en ventaja por competir en su categoría, es su constancia y ritmo lo que ponen en ventaja a 'Canelo'. De hecho, un dato particular así lo corrobora.

Entre 2019 y la actualidad, el norteamericano acumula 41 asaltos, producto de solo 7 peleas en ese periodo. Mientras que Álvarez ha subido al ring 13 veces en ese periplo, sumando 118 rounds sobre el cuadrilátero.