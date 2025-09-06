Canelo vs Crawford: cartelera completa, orden y horarios para Venezuela de las preliminares (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera del Canelo vs Crawford ya tiene orden y horarios definidos: las preliminares inician a las 19:00 hora local de Las Vegas (10:00 p. m. hora de Venezuela) y la estelar arranca a las 22:00 locales (1:00 a. m. hora de Venezuela), en una noche que promete boxeo de alto voltaje en el Allegiant Stadium el sábado 13 de septiembre.

El programa confirma una antesala robusta y una estelar con cuatro combates, con Saúl Álvarez defendiendo el título indiscutido del peso supermedio ante Terence Crawford como broche de oro de la función.

Cartelera y orden

La velada presenta un armado clásico: una cartelera preliminar que sirve de termómetro competitivo desde temprano y una principal compacta con cuatro peleas, coronada por la cita de campeonato entre dos gigantes libra por libra.

En la estelar, Canelo Álvarez expone la corona indiscutida de las 168 libras ante Terence Crawford, mientras que Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. ofrece un choque de invictos con narrativa generacional y Mbilli vs Martínez añade tensión por un cinturón interino del CMB. Completa el cuadro principal Mohammed Alakel contra John Ornelas, mezcla de nombres consolidados y aspirantes a irrumpir en la élite en el marco imponente de Las Vegas.

Orden de las preliminares (desde las 10:00 p. m. hora de Venezuela):

Serhii Bohacuk vs Brandon Adams — peso medio

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin — peso pesado

Reito Tsutsumi vs Javier Martínez — superpluma

Sultan Almohammed vs Martin Caraballo — superligero

Steven Nelson vs Raiko Santana — semipesado

Marco Verde vs Marcos Osorio Betancourt — supermedio



Cartelera estelar (desde la 1:00 a. m. hora de Venezuela):

Canelo Álvarez vs Terence Crawford — título indiscutido del supermedio

Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr. — peso superwélter

Christian Mbilli vs Lester Martínez — título interino supermedio CMB

Mohammed Alakel vs John Ornelas — peso ligero



Horarios en Las Vegas y hora de Venezuela

Para quienes sigan la función en territorio venezolano, la guía es directa: el primer tañido de las preliminares suena a las 19:00 en Las Vegas (10:00 p. m. hora de Venezuela), mientras que la estelar se enciende a las 22:00 locales (1:00 a. m. hora de Venezuela), con el duelo Álvarez-Crawford proyectado en la franja de madrugada del domingo en hora de Venezuela. Conviene planificar una noche larga para recorrer la hoja completa: seis cruces de antesala para abrir el apetito, cuatro compromisos en la estelar y el choque por la supremacía indiscutida del supermedio para bajar el telón. El Allegiant Stadium, casa de la NFL en Nevada, aporta el marco monumental para una cita que empuja el termómetro del boxeo en el fin de semana patrio de septiembre.