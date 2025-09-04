Munguía exculpa a Reynoso y al Canelo Team por su caso de dopaje

Suscríbete a nuestros canales

Jaime Munguía asumió total responsabilidad por su reciente caso de dopaje y exoneró por completo a su entrenador, Eddy Reynoso, y al famoso Canelo Team. La declaración se produce en un momento crucial de su carrera.

En un comunicado, Munguía se deslindó de cualquier culpa hacia su equipo, un gesto significativo considerando que Reynoso es uno de los entrenadores más respetados en el boxeo actual, conocido por su trabajo con figuras de élite, incluyendo al campeón indiscutido Saúl "Canelo" Álvarez.

"Eddy no es responsable de nada de lo que tomo. Agradecerle a él y a todo el Canelo Team por todo su apoyo", declaró Munguía. Esta posición no solo busca aclarar su situación personal, sino también proteger la reputación de un equipo que ha estado en la cima del boxeo por años.

Próxima pelea

El anuncio llega justo cuando el equipo de Reynoso se prepara para un mega evento. El próximo 13 de septiembre, la atención del mundo del boxeo estará en Las Vegas, Nevada, donde "Canelo" Álvarez se enfrentará al formidable Terence Crawford. Munguía concluyó su mensaje deseándoles éxito: "Muchas gracias y todo el apoyo para este 13 de septiembre ante Crawford".

Con este comunicado, Munguía busca cerrar el capítulo de dopaje y centrarse en su futuro, manteniendo una relación de respeto y apoyo mutuo con el equipo que lo ha ayudado a consolidar su carrera.