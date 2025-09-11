Los Angeles Lakers cerca de arrebatarle esta figura a Miami Heat (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic terminó su participación en el Eurobasket 2025 tras quedar eliminado a manos de Alemania, actuales campeones del torneo. Aunque este revés representa una decepción para el esloveno, Los Angeles Lakers sonríe con la despedida de su jugador en el certamen europeo, que ahora se concentrara para llegar en optimas condiciones a la temporada 2025-26 de la NBA.

Después de conocerse la extensión de 'Luka Magic', la franquicia púrpura quiere dar el golpe con el aterrizado de otra gran figura en el tabloncillo. El equipo tiene en la mira a Andrew Wiggins, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los Lakers en el actual mercado, de acuerdo con el reporte de Dan Woike.

El delantero fue cambiado a Miami Heat antes de que cerraran los días límites de traspasos en la pasada campaña. El alero había terminado su aventura con Golden State Warriors donde consiguió el título en la Finales de 2022 ante Boston Celtics.

¿Andrew Wiggins a los Lakers?

El alero de 30 años está buscando nuevo destino en la próxima temporada de la NBA y Los Angeles Lakers apunta como uno de los favoritos aquedarse con los servicios del jugador. El compromiso plurianual de Dončić ha impulsado las prioridades de los angelinos hacia una estrategia más agresiva.

Un jugador como Andrew Wiggins de Miami, en quien los Lakers no estaban interesados ​​a principios de este verano, ahora es un jugador más atractivo, siempre que el precio sea justo", dijo Woike.

El ex Golden State Warriors ha surgido como un nombre destacado para reforzar al equipo. Los Lakers estarían interesados en agregar jugadores que complementen el talento de Dončić y aporten tanto en defensa como en ofensiva, y Wiggins encaja perfectamente en ese perfil, lo que podría dar un impulso significativo al conjunto angelino.