LeBron James y Chris Paul hacen historia en el Salón de la Fama de la NBA

La longevidad y constancia de LeBron James, a menudo es uno de los motivos por los cuales se le considera uno de los más grandes jugadores que la NBA haya visto.

Pero estas dos cualidades han hecho que no solo él, sino también el base Chris Paul, lograran algo inédito en los registros del mejor baloncesto del mundo y específicamente en el Salón de la Fama.

¿Quiénes ingresaron al Salón de la Fama?

Como parte de la inducción de la clase 2025 al Naismith Hall of Fame, el ''Equipo de Redención'' que consiguió el oro en Beijing 2008 también fue homenajeado especialmente.

Los 8 nuevos miembros del Salón de la Fama, elegidos por el comité de selección respectivo, fueron: Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird, Maya Moore y Sylvia Fowles, todos ellos jugadores de la NBA y WNBA; mientras que el árbitro Danny Crawford, el coach Billy Donovan y el ejecutivo Micky Arison completaron este listado.

Sin embargo, la inclusión de todo el plantel que logró hacer historia en los Juegos Olímpicos de 2008, también fue decisión de la comitiva del HOF.

Dos leyendas activas

Tal y como se mencionaba previamente, Paul y James destacaron de forma particular en este listado de inmortales, ya que son los únicos jugadores activos entre los miembros de ese plantel.

De tal modo, se convirtieron en los primeros basquetbolistas inmortalizados en Naismith durante sus años de servicio en la NBA.

Asimismo, LeBron aprovechó la ocasión para recordar la importancia de Kobe Bryant como líder en la consecución de ese título: ''Él era el vínculo que necesitábamos para poder demostrar el dominio de la selección de Estados Unidos''.