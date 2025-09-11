Potra hija de Ghostzapper fue la más cara vendida por $1,175,000 este miércoles

Hipismo

Por Darwin Dumont
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 11:17 am
Keeneland Sales
Durante la tercera sesión de la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland, donde se vendieron 13 caballos por $1 millón o más, en esta lista millonaria se encuentra una hija de Ghostzapper que costó $1,175,000 que se convirtió en el precio más alto de la jornada del miércoles, pagado por una yearling hembra.

Este miércoles en el inicio del segundo libre en su primera sesión, fue vendida una media hermana del ganador de 2.000 Guineas, Ruling Court, fue comprada por Blue Diamond Stud que pagó $1,175,000 por esta potranca hija de Ghostzapper, lo que la convirtió en la potra más cara vendida durante la tercera sesión de la venta de yearlings de septiembre de Keeneland.

 

Esta potra según Nursery Place, su agente, consignó a la potranca, hija de Inchargeofme (GB), una hija ganadora de High Chaparral (IRE), fue entregada a Hugo Merry, en nombre de la operación de Imad Al Sagar y está lista para comenzar su carrera en Europa.

Recordamos que el flamante ganador del ganador del Clásico de Godolphin, Ruling Court, fue encontrado en esta subasta por Norman Williamson por $150,000 antes de su reventa, y que luego de su gran campaña para el Judmmonte Farm, durante esta campaña, fue una gran pérdida para la operación cuando sucumbió a la laminitis el mes pasado.

