Vocalista de Río Roma recuerda el infarto que puso en riesgo su vida

Todo sucedió en un viaje a Viña del Mar para presentarse en el festival 

Por Kleimar Reina
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 03:24 pm

José Luis y Raúl Roma del dueto Río Roma / Cortesía
Durante una emotiva entrevista en el matutino "Sale el Sol", los hermanos José Luis y Raúl Roma del famoso dueto Río Roma revivieron uno de los momentos más críticos de sus vidas y carreras.

En la sección "Enfrentados", los cantantes se abrieron sobre el infarto que sufrió Raúl en pleno viaje a Viña del Mar, Chile. Esta revelación no solo impactó a la audiencia, sino que también demostró cómo se mantuvieron unidos frente a todo pronóstico.

Momento de susto

​José Luis, contó que, mientras viajaban a Chile, Raúl comenzó a sentirse mal, aunque en un inicio pensaba que solo era un malestar estomacal. Al llegar al hotel y después de que el afectado se durmiera con una pastilla, la situación empeoró.

​“Lo más difícil fue todo ese camino hacia Viña del Mar, cuando ya teníamos la invitación. Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, recordó José.

Raúl Roma sufrió un infarto

Al llegar al centro médico los médicos revelaron que el vocalista de Río Roma estaba sufriendo un infarto y su vida estaba en riesgo. “Nos dijeron: ‘Está bien, justo llegaron’. El doctor agregó que no sabían si volverían a cantar o no. Fue muy duro escucharlo”, compartió.

​A pesar del susto, la recuperación de Raúl fue en solo unos días, y ya se encontraba listo para regresar a los escenarios. Sin embargo, hubo un momento durante el festival que dudó en sí debía salir a cantar.

“Eran tres noches de jurado y en la cuarta tú no querías cantar, pero te dije: ‘No me dejes solo’. Salimos, cantamos y nos llevamos las dos gaviotas”, relató.

“Al principio tuve miedo de no poder seguir cantando, pero ahora agradezco cada oportunidad para estar con nuestro público”, afirmó Roma.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

