Obtenga comida gratis en Indiana hasta el 23 de agosto ¿Cómo participar?

Food Banks Of Northern Indiana realizará entregas de despensas en el norte del estado desde el 20 al 23 de agosto. Bajo la premisa “Creando comunidades saludables”, el banco tiene como finalidad erradicar el hambre y garantizar una alimentación saludable para las personas con bajos ingresos.

¿Cómo participar?

Si deseas participar y obtener despensas con productos frescos, solo debes acudir a las ubicaciones y el horario establecido. No es necesario registrarse o cancelar una suscripción. La información es publicada en el sitio web oficial de Food Banks Of Northern, donde ofrecen todos los detalles de las jornadas.

Estas iniciativas son respaldas por varios programas alimenticios, entre estos: El Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP), Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), Programa de Nutrición para Personas Mayores y Programa de mochilas Food 4 Kids.

Durante esta semana, los interesados podrán asistir a tres jornadas gratuitas para recibir alimentos frescos y perecederos, como: granos, lácteos, productos agrícolas y proteínas.

Entregas de alimentos: Desde el 20 al 23 de agosto

Miércoles 20 de agosto

En el Condado de LaPorte: La convocatoria es en la First Church of God, 2020 E. Lincolnway, LaPorte, IN 46350. El horario es de 10:00 a 11:30 am. Esta patrocinada por Indiana OCRA para apoyar a 150 hogares.

Viernes 22 de agosto:

En el Condado de Kosciusko: La cita es en en el Kosciusko County Fairgrounds, 1400 E. Smith St., Varsovia, IN 46580. A partir de 10:00 hasta las 11:30 am. La logística está patrocinada por el USDA y la OCRA de Indiana para garantizar la alimentación de 150 hogares.

Sábado 23 de agosto: