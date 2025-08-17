Tras las rejas importante ejecutivo musical por nexos con el narcotráfico

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido ejecutivo de la música regional mexicana, Ángel Del Villar, ha sido sentenciado a cuatro años de prisión. La condena se impuso el pasado viernes 15 de agosto, después de que fuera declarado culpable de delitos graves por realizar negocios con un promotor de conciertos vinculado a cárteles de drogas mexicanos.

​Del Villar, fundador del sello Del Records, lanzó a la fama a artistas como Eslabón Armado y Lenin Ramírez, fue encontrado culpable en marzo de violar la Ley Kingpin que prohíbe a ciudadanos estadounidenses colaborar con narcotraficantes sancionados.

​Además de la pena de cárcel, la jueza del caso, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, ordenó al CEO pagar una multa de 2 millones de dólares. Mientras que su compañía, Del Entertainment, recibió una multa de 1.8 millones de dólares y tres años de libertad condicional.

Revelaciones de la investigación

​La investigación reveló que el ejecutivo musical, de 41 años, y su director financiero Luca Scalisi presuntamente organizaron conciertos con Jesús Pérez Alvear, un promotor sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. por ayudar a los cárteles del narcotráfico a lavar dinero.

A pesar de haber sido advertidos sobre las sanciones, ambos continuaron trabajando y aceptaron pagos de al menos 200 mil dólares.

​El reconocido cantante Gerardo Ortiz testificó en contra de Ángel Del Villar, declarando que lo había visto en las oficinas de Del Records. La defensa del condenado alegó que él fue "manipulado" por un exempleado, pero el jurado no aceptó este argumento.