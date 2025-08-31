Chamba Juvenil ofrece oportunidad de empleo para bachilleres ¿Cómo aplicar?

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, el Hospital Militar de Barquisimeto "Dr. José Ángel Álamo" publicó varias ofertas laborales para los jóvenes que desean formar parte del programa “Chamba Juvenil”. En este sentido, la iniciativa tiene como finalidad la inclusión al sector laboral y productivo del país.

De acuerdo a la convocatoria, solicitan bachilleres con “conocimiento en el área administrativa”, para desempeñarse en informática, secretaría, finanzas y mercadotecnia. Las vacantes disponibles son:

Asistente de oficina

Asistente contable

Asistente administrativo

Requisitos

Para aplicar al programa deben cumplir con unos requisitos mínimos, entre estos:

Tener entre 18 y 25 años.

Poseer perfil administrativo.

Consignar su síntesis curricular en la coordinación de Recursos Humanos en las instalaciones del Hospital Militar “Dr. José Ángel Álamo”, ubicado en la avenida Principal El Ujano, Barquisimeto, estado Lara.

Además, precisaron que la recepción de documentos se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025.

“Aplica ahora y únete a nuestro equipo”, reza la propuesta en las redes sociales.

¿Qué es el programa Chamba Juvenil?

El programa Chamba Juvenil fue creado en el año 2017 por el Gobierno Nacional para incorporar a los más jóvenes en el mundo laboral mediante los emprendimientos o directamente en las instituciones públicas. Además, tiene los siguientes objetivos: