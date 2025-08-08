Oportunidad laboral: El SAIME anuncia vacantes de empleo en agosto de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha hecho un llamado a los ciudadanos que buscan una oportunidad de empleo en el sector público. Durante este mes de agosto, la institución ha abierto un proceso de selección para cubrir diversas vacantes, invitando a los interesados a formar parte de su equipo de trabajo.

¿Cómo postularse a las vacantes del SAIME?

El proceso de postulación es sencillo y se realiza a través de un único canal. Los aspirantes a un puesto en el SAIME deben enviar su currículum vitae (CV) actualizado a la siguiente dirección de correo electrónico:

[email protected]

Este correo es el canal oficial para la recepción de solicitudes, y a través de él se gestionará el proceso de selección de personal. Es importante asegurarse de que el CV contenga la información de contacto más reciente y la experiencia laboral relevante para el cargo.

Mensaje del SAIME a los aspirantes

El organismo, conocido como "la Casa de la Identificación", motivó a los posibles candidatos con un mensaje directo a través de sus canales oficiales, destacando la oportunidad de unirse a su equipo:

"¿Quieres formar parte de nuestra familia? La Casa de la Identificación abre sus puertas para tí. ¡No dejes pasar esta oportunidad!"

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por fortalecer el equipo de trabajo del servicio público y garantizar la eficiencia en la atención a los ciudadanos en materia de identificación, migración y extranjería.

Si estás interesado en una carrera en el sector público y cumples con los requisitos, esta es una excelente oportunidad para enviar tu postulación. Mantente atento a las comunicaciones del SAIME, ya que el proceso de selección y los posibles llamados a entrevistas se realizarán a través del mismo correo electrónico.