Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

En este "ombligo" de semana se llevó a cabo otra interesante jornada de las Grandes Ligas, la cual tuvo varios resultados diferentes con respecto a la fecha anterior y por lo tanto, hay que chequear cómo queda la tabla posiciones.

De aquí en adelante, cada desafío será crucial en las aspiraciones de la mayoría de las franquicias y principalmente, a los que están peleando por el comodín, una lucha que luce igualmente bastante llamativa.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (81-59)

Yankees de Nueva York (77-62)

Medias Rojas de Boston (78-63)

Rays de Tampa Bay (70-69)

Orioles de Baltimore (64-76)

División Central

Tigres de Detroit (81-60)

Reales de Kansas City (70-69)

Guardianes de Cleveland (69-69)

Mellizos de Minnesota (62-77)

Medias Blancas de Chicago (52-88)

División Oeste

Astros de Houston (77-63)

Marineros de Seattle (73-67)

Rangers de Texas (72-69)

Angelinos de Los Ángeles (66-73)

Atléticos de Oakland (64-77).

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva (+4.5) Medias Rojas de Boston (+4.5) Marineros de Seattle - Rangers de Texas (1.5). Reales de Kansas City (2.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (80-59)

Mets de Nueva York (75-65)

Marlins de Miami (65-76)

Bravos de Atlanta (63-77)

Nacionales de Washington (56-83)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (86-54)

Cachorros de Chicago (80-60)

Rojos de Cincinnati (70-70)

Cardenales de San Luis (70-71)

Piratas de Pittsburgh (63-77)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (78-61)

Padres de San Diego (76-64)

Gigantes de San Francisco (71-69)

Cascabeles de Arizona (70-71)

Rockies de Colorado (39-101).

Comodín en la Liga Nacional: