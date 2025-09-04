Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

En este "ombligo" de semana se llevó a cabo otra interesante jornada de las Grandes Ligas, la cual tuvo varios resultados diferentes con respecto a la fecha anterior y por lo tanto, hay que chequear cómo queda la tabla posiciones.
De aquí en adelante, cada desafío será crucial en las aspiraciones de la mayoría de las franquicias y principalmente, a los que están peleando por el comodín, una lucha que luce igualmente bastante llamativa.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (81-59)
- Yankees de Nueva York (77-62)
- Medias Rojas de Boston (78-63)
- Rays de Tampa Bay (70-69)
- Orioles de Baltimore (64-76)
División Central
- Tigres de Detroit (81-60)
- Reales de Kansas City (70-69)
- Guardianes de Cleveland (69-69)
- Mellizos de Minnesota (62-77)
- Medias Blancas de Chicago (52-88)
División Oeste
- Astros de Houston (77-63)
- Marineros de Seattle (73-67)
- Rangers de Texas (72-69)
- Angelinos de Los Ángeles (66-73)
- Atléticos de Oakland (64-77).
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva (+4.5)
- Medias Rojas de Boston (+4.5)
- Marineros de Seattle -
- Rangers de Texas (1.5).
- Reales de Kansas City (2.5).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (80-59)
- Mets de Nueva York (75-65)
- Marlins de Miami (65-76)
- Bravos de Atlanta (63-77)
- Nacionales de Washington (56-83)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (86-54)
- Cachorros de Chicago (80-60)
- Rojos de Cincinnati (70-70)
- Cardenales de San Luis (70-71)
- Piratas de Pittsburgh (63-77)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (78-61)
- Padres de San Diego (76-64)
- Gigantes de San Francisco (71-69)
- Cascabeles de Arizona (70-71)
- Rockies de Colorado (39-101).
Comodín en la Liga Nacional:
- Cachorros de Chicago (+5)
- Padres de San Diego (+1)
- Mets de Nueva York
- Gigantes de San Francisco (4).
- Rojos de Cincinnati (5).