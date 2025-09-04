MLB

Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

Por Meridiano

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 11:59 pm

En esta oportunidad no hubo ningún cambio notable, aunque algunos equipos recortan distancia entre ellos 

Suscríbete a nuestros canales

En este "ombligo" de semana se llevó a cabo otra interesante jornada de las Grandes Ligas, la cual tuvo varios resultados diferentes con respecto a la fecha anterior y por lo tanto, hay que chequear cómo queda la tabla posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

De aquí en adelante,  cada desafío será crucial en las aspiraciones de la mayoría de las franquicias y principalmente, a los que están peleando por el comodín, una lucha que luce igualmente bastante llamativa.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (81-59)
  • Yankees de Nueva York (77-62)
  • Medias Rojas de Boston (78-63)
  • Rays de Tampa Bay (70-69)
  • Orioles de Baltimore (64-76)

División Central

  • Tigres de Detroit (81-60)
  • Reales de Kansas City (70-69)
  • Guardianes de Cleveland (69-69)
  • Mellizos de Minnesota (62-77)
  • Medias Blancas de Chicago (52-88)

División Oeste

  • Astros de Houston (77-63)
  • Marineros de Seattle (73-67)
  • Rangers de Texas (72-69)
  • Angelinos de Los Ángeles (66-73)
  • Atléticos de Oakland (64-77).

Comodín en la Liga Americana:

  1. Yankees de Nueva (+4.5)
  2. Medias Rojas de Boston (+4.5)
  3. Marineros de Seattle -
  4. Rangers de Texas (1.5).
  5. Reales de Kansas City (2.5).

Así se pone la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (80-59)
  • Mets de Nueva York (75-65)
  • Marlins de Miami (65-76)
  • Bravos de Atlanta (63-77)
  • Nacionales de Washington (56-83)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (86-54)
  • Cachorros de Chicago (80-60)
  • Rojos de Cincinnati (70-70)
  • Cardenales de San Luis (70-71)
  • Piratas de Pittsburgh (63-77)

División Oeste:

  • Dodgers de Los Angeles (78-61)
  • Padres de San Diego (76-64)
  • Gigantes de San Francisco (71-69)
  • Cascabeles de Arizona (70-71)
  • Rockies de Colorado (39-101).

Comodín en la Liga Nacional:

  1. Cachorros de Chicago (+5)
  2. Padres de San Diego (+1)
  3. Mets de Nueva York 
  4. Gigantes de San Francisco (4).
  5. Rojos de Cincinnati (5).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Isaac Paredes
Jueves 04 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB