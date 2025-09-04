¿Eugenio Suárez se uniformará con Leones en la campaña 2025-2026? (+video)

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de ser un jugador de todos los días en Las Mayores, el slugger venezolano Eugenio Suárez siempre manifiesta su intención de jugar en la pelota criolla. No obstante, en esta ocasión dejo pocas esperanzas por situaciones que se escapan de sus manos.

El infielder de los Marineros de Seattle vive una campaña memorable, peleando en el top 5 de los lideratos de cuadrangulares (42) y de impulsadas (105), pero esa no es la principal causa que lo aleja de los Leones del Caracas.

¿Se uniformará Eugenio Suárez con los Leones en la 2025-2026?

La razón de mucho peso por la que "Geno" puso en duda su participación en la pelota criolla en la 2025-2026, es que tras culminar esta zafra en la MLB irá a la agencia libre y eso evidentemente definirá su situación.

De hecho, ese es un tema tan serio, para "Bolibomba" que preferiría perder la posibilidad de vertirse de león en el venidero torneo, aunque en el año 2026 se disputará el Clásico Mundial, torneo en el que el bigleaguer sí confirmó su participación, por cierto.

"Eso está en stand by, este es un año crucial para mí porque voy a la agencia libre, esperemos en Dios que pueda salir rápido de eso (agencia libre). Yo soy uno de los que más le gusta ir a Venezuela a jugar, pero todo va a depender de cómo me vaya", señaló Suárez sobre la posibilidad de venir con el Caracas en una entrevista con el medio El Extrabase.

