Figura de Tiburones iguala su tope personal de cuadrangulares en una zafra con este inmenso batazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este año varios peloteros venezolanos han establecido grandes registros ofensivos, atravesando su mejor campaña en ese aspecto y uno de ellos, es el utility Gabriel Arias, quien igualó su tope personal de cuadrangulares.

Es evidente, que el joven perteneciente a los Tiburones de La Guaira en la pelota criolla, le vino bien participar en el invierno, donde jugó hasta los playoffs (refuerzo) y eso queda demostrado con sus estadísticas con el madero.

Gabriel Arias supera el "Monstruo Verde" con dantesco batazo:

Durante la jornada de este miércoles, los Guardianes de Cleveland están superando cómodamente a los Medias Rojas de Boston con una pizarra parcial de 7-1, gracias a un impresionante rally de seis rayitas en el segundo episodio, el cual fue iniciado justamente por el criollo.

En apenas el segundo episodio, Arias vino a batear con hombre en segunda y en cuenta de 2-2, conectó un envío pegado por parte de Jordan Hicks, para volarse la barda por encima del majestuoso "Monstruo Verde" del Fenway Park, poniendo el duelo 3-0 parcialmente con su tremendo bambinazo.

Gabriel Arias iguala su tope de vuelacercas en una campaña:

Con este cuadrangular, Arias llega a 10 en el presente torneo, igualando su mejor registro en una zafra y además estableció una marca con 37 carreras anotadas, superando las 36 del 2024.

De esa manera, oficialmente Gabriel consiguió sus mejores números en cada una de las principales estadísticas ofensivas, siendo un gran colaborador en lan alineación de Cleveland.